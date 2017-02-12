Защитник «Барселоны» Видаль выбыл на пять месяцев из-за травмы
Защитник
«Барселоны» Алеиш Видаль в матче 22-го тура чемпионата Испании против «Алавеса»
(6:0) получил серьезную травму лодыжки и выбыл, как минимум на пять месяцев,
сообщает официальный сайт каталонского клуба.
На 85-й минуте встречи 27-летний футболист столкнулся с соперником и покинуть поле смог только на носилках, затем он был отправлен в больницу Витории, где поставили диагноз и провели операцию, чтобы уменьшить опухоль.
Escalofriante lesión de Aleix Vidal tras una fea entrada recibida. Lamentable. Fuerza crack!! pic.twitter.com/pXjdYRdBhk— Sportags (@Sportags) 11 февраля 2017 г.
В текущем сезоне 27-летний испанец провел 12 матчей за «Барселону» и забил два мяча при пяти голевых передачах.
Матч
Алавес - Барселона - 0:6 (0:2)
Голы
Суарес Л. 37 (0:1). Неймар 40 (0:2). Месси 60 (0:3). Алексис 63 (0:4 - автогол). Ракитич 65 (0:5). Суарес Л. 68 (0:6).
Состав
Алавес: Пачеко, Алексис, Льоренте, Лагуардия, Вигарай, Эрнандес (Гарсия Р., 87), Крстичич (Фемения, 46), Торрес, Катаи (Ромеро, 57), Сантос, Собрино
Барселона: тер Штеген, Динь, Матьё, Умтити, Гомеш (Роберто, 72), Бускетс (Иньеста, 65), Ракитич, Видаль, Суарес Л., Месси, Неймар
Предупреждения:
Лагуардия, 90 - Умтити, 6; Бускетс, 59; Ракитич, 61
Судья:
Карлос Клос Гомес (Испания)
Место и дата
11 февраля 18:15, Мендисорроса, Онлайн-трансляция