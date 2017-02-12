Защитник «Барселоны» Видаль выбыл на пять месяцев из-за травмы

Защитник «Барселоны» Алеиш Видаль в матче 22-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» (6:0) получил серьезную травму лодыжки и выбыл, как минимум на пять месяцев, сообщает официальный сайт каталонского клуба.

На 85-й минуте встречи 27-летний футболист столкнулся с соперником и покинуть поле смог только на носилках, затем он был отправлен в больницу Витории, где поставили диагноз и провели операцию, чтобы уменьшить опухоль.

Escalofriante lesión de Aleix Vidal tras una fea entrada recibida. Lamentable. Fuerza crack!! pic.twitter.com/pXjdYRdBhk — Sportags (@Sportags) 11 февраля 2017 г.

В текущем сезоне 27-летний испанец провел 12 матчей за «Барселону» и забил два мяча при пяти голевых передачах.