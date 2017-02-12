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Защитник «Барселоны» Видаль выбыл на пять месяцев из-за травмы

Источник:  ФК «Барселона»Комментарии

Защитник «Барселоны» Алеиш Видаль в матче 22-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» (6:0) получил серьезную травму лодыжки и выбыл, как минимум на пять месяцев, сообщает официальный сайт каталонского клуба.

На 85-й минуте встречи 27-летний футболист столкнулся с соперником и покинуть поле смог только на носилках, затем он был отправлен в больницу Витории, где поставили диагноз и провели операцию, чтобы уменьшить опухоль.

В текущем сезоне 27-летний испанец провел 12 матчей за «Барселону» и забил два мяча при пяти голевых передачах.

Матч

Алавес - Барселона - 0:6 (0:2)

Голы

Суарес Л. 37 (0:1). Неймар 40 (0:2). Месси 60 (0:3). Алексис 63 (0:4 - автогол). Ракитич 65 (0:5). Суарес Л. 68 (0:6).

Состав

Алавес: Пачеко, Алексис, Льоренте, Лагуардия, Вигарай, Эрнандес (Гарсия Р., 87), Крстичич (Фемения, 46), Торрес, Катаи (Ромеро, 57), Сантос, Собрино

Барселона: тер Штеген, Динь, Матьё, Умтити, Гомеш (Роберто, 72), Бускетс (Иньеста, 65), Ракитич, Видаль, Суарес Л., Месси, Неймар

Предупреждения:

Лагуардия, 90 - Умтити, 6; Бускетс, 59; Ракитич, 61

Судья:

Карлос Клос Гомес (Испания)

Место и дата

11 февраля 18:15, Мендисорроса, Онлайн-трансляция

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