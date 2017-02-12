Хавьер Грасия: Решили сделать ребятам подарок и отправились командой на гоночный трек (видео)

Главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия рассказал о том, как проходит сбор команды в Испании.

«Даже несмотря на то, что целый день лил проливной дождь, погода здесь в целом хорошая и комфортная. Местные условия позволяют полноценно готовиться к старту чемпионата. Ребята всегда работают с большим желанием.

Днем ранее у нас был выходной и совместный поход на гоночный трек. Такие мероприятия очень полезны для сплочения коллектива. Таким образом мы решили еще и отвлечь игроков, потому что понимаем, что на них ложится большая нагрузка. Сборы длятся долго, поэтому мы и решили сделать ребятам такой подарок.

Я доволен тем, как работают футболисты, они хорошо тренируются. Считаю, что мы неплохо провели товарищеские матчи. Сейчас перед нами стоит задача – войти в игровой ритм, чтобы возобновить сезон в кондициях, близких к игровым.На этом сборе нам предстоит провести еще два матча, на следующем – еще четыре. За счет игрового объема и времени мы постараемся обрести оптимальную форму», - приводит слова Грасии официальный сайт «Рубина».