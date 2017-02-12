«Коламбус» обыграл «Детройт». Бобровский признан первой звездой матча
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» на
домашнем льду обыграл «Детройт» со счетом 2:1.
В составе победителей голами отметились Бун Дженер и
Кэм Эткинсон, а у гостей единственную шайбу забросил Томас Ванек.
Российский голкипер хозяев льда Сергей Бобровский отразил 35 из 36 бросков и был признан первой звездой матча.
EARLY VALENTINE'S DAY HUG#MOREHUGS pic.twitter.com/VKHpV5FRQ6— ColumbusBlueJackets (@BlueJacketsNHL) 12 февраля 2017 г.
«Коламбус» с 75-ю очками занимает второе место в
Восточной конференции, а «Детройт» в ней же расположился на последней строчке,
имея в активе 54 балла.
В следующем туре «Блю Джекетс» 14 февраля примет «Рейнджерс»,
а «Ред Уингз» уже сегодня в 23:00 по московскому времени сыграет с «Миннесотой».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Коламбус - Детройт - 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Голы:
Дженнер (Дубински), 9:26 (1:0). Ванек (Зеттерберг, Хелм), 16:06 (1:1). Эткинсон (Дубински, Дженнер), 31:27 (2:1).
Место и дата
12 февраля 01:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция