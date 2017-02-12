«Коламбус» обыграл «Детройт». Бобровский признан первой звездой матча

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» на домашнем льду обыграл «Детройт» со счетом 2:1.

В составе победителей голами отметились Бун Дженер и Кэм Эткинсон, а у гостей единственную шайбу забросил Томас Ванек.

Российский голкипер хозяев льда Сергей Бобровский отразил 35 из 36 бросков и был признан первой звездой матча.

«Коламбус» с 75-ю очками занимает второе место в Восточной конференции, а «Детройт» в ней же расположился на последней строчке, имея в активе 54 балла.

В следующем туре «Блю Джекетс» 14 февраля примет «Рейнджерс», а «Ред Уингз» уже сегодня в 23:00 по московскому времени сыграет с «Миннесотой».

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