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Роман Зобнин: Погода чуть подпортила мне день рождения

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о том, каково это встречать день рождения на сборах.

«Погода чуть подпортила мне день рождения, поэтому пришлось только приседать. Один подкат — и весь в грязи, наглотался я воды. Отметить день рождения не получится, но я привык, каждый год на сборах. Сейчас здесь моя семья, посидим за ужином, скушаем тортик. Сегодня можно», - сказал Зобнин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Зобнину исполнилось 23 года. За «Спартак» он выступает с июня 2016 года. За это время он провел за красно-белых 20 матчей.

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