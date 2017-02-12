Хет-трик Берглунда принес победу «Сент-Луису» в матче с «Монреалем»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль» на домашнем льду проиграл «Сент-Луису» со счетом 2:4.

В составе победителей хет-трик оформил Патрик Берглунд и один гол на счету Дэвида Перрона, а у хозяев льда шайбы забросили Ши Уэбер и Макс Пачьоретти.

«Монреаль» с 70-ю очками занимает пятое место в Восточной конференции, а «Сент-Луис» расположился на шестой строчке на Западе, имея в активе 63 балла.

В следующем туре «Блюз» 16 февраля на выезде сыграет с «Детройтом», а «Канадиенс» 13 февраля встретится с «Бостоном».

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