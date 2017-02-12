Хет-трик Берглунда принес победу «Сент-Луису» в матче с «Монреалем»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль» на
домашнем льду проиграл «Сент-Луису» со счетом 2:4.
В составе победителей хет-трик оформил Патрик Берглунд
и один гол на счету Дэвида Перрона, а у хозяев льда шайбы забросили Ши Уэбер и
Макс Пачьоретти.
«Монреаль» с 70-ю очками занимает пятое место в
Восточной конференции, а «Сент-Луис» расположился на шестой строчке на Западе,
имея в активе 63 балла.
В следующем туре «Блюз» 16 февраля на выезде сыграет с
«Детройтом», а «Канадиенс» 13 февраля встретится с «Бостоном».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Монреаль - Сент-Луис - 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)
Голы:
Берглунд (Петранжело, Шварц), 3:49 (0:1). Уэбер (Пачиоретти), 16:39 (1:1). Перрон (Лехтеря, Шаттенкирк), 27:20 (1:2). Пачиоретти (Больё, Патерин), 32:55 (2:2). Берглунд (Баумистер, Петранжело), 39:35 (2:3). Берглунд (Перрон, Шварц), 58:59 (2:4).
Место и дата
12 февраля 03:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция