«Рейнджерс» одержал волевую победу над «Колорадо»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» на домашнем льду одержал волевую победу в матче с «Колорадо» (4:2).

В составе победителей дубль оформил Кевин Кляйн и по разу отличились Рик Нэш и Кевин Хейз, а у гостей шайбы забросили Габриэль Ландеског и Джон Митчелл.

Российский защитник команды из Колорадо Федор Тютин провел на льду 19 минут 14 секунд и за это время отдал одну результативную передачу.

«Рейнджерс» с 73 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, а «Колорадо» расположился на 14-й строчке на Западе, имея в активе 32 балла.

В следующем туре команда из Нью-Йорка 14 февраля на выезде сыграет с «Коламбусом», а «Эвеланш» днем ранее сыграет с «Айлендерс».

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