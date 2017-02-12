«Рейнджерс» одержал волевую победу над «Колорадо»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» на
домашнем льду одержал волевую победу в матче с «Колорадо» (4:2).
В составе победителей дубль оформил Кевин Кляйн и по
разу отличились Рик Нэш и Кевин Хейз, а у гостей шайбы забросили Габриэль
Ландеског и Джон Митчелл.
Российский защитник команды из Колорадо Федор Тютин
провел на льду 19 минут 14 секунд и за это время отдал одну результативную
передачу.
«Рейнджерс» с 73 очками занимает четвертое место в
Восточной конференции, а «Колорадо» расположился на 14-й строчке на Западе,
имея в активе 32 балла.
В следующем туре команда из Нью-Йорка 14 февраля на
выезде сыграет с «Коламбусом», а «Эвеланш» днем ранее сыграет с «Айлендерс».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Рейнджерс - Колорадо - 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)
Голы:
Клейн (Линдберг, Скджей), 2:26 (1:0). Ландеског (Тютин, Маккиннон), 19:44 (1:1). Митчелл (Игинла, Комо), 23:01 (1:2). Клейн (Линдберг, Фаст), 42:50 (2:2). Нэш (Степан, Макдона), 45:36 (3:2). Хэйс (Грабнер, Миллер), 58:22 (4:2).
Место и дата
12 февраля 03:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция