Передача Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Анахайм»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на
домашнем льду обыграл «Анахайм» со счетом 6:4.
В составе победителей голами отметились Ти Джей Оши,
Никлас Бекстрем, То Уилсон, Даниэль Винник, Закари Сэнфорд и Марку Юханссон, а
у гостей шайбы забросили Якоб Сильверберг, Хампус Линдхольм, Райан Кеслер и
Райан Гецклаф.
Российский форвард хозяев льда Александр Овечкин отдал
одну результативную передачу в матче.
«Вашингтон» с 84 очками лидирует в Восточной
конференции, а «Анахайм» расположился на пятой строчке на Западе, имея в активе
68 баллов.
В следующем туре «Кэпиталз» 18 февраля на выезде
сыграют с «Детройтом», а «Дакс»15 февраля встретится с «Миннесотой».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Вашингтон - Анахайм - 6:4 (3:0, 1:2, 2:2)
Голы:
Оши (Бэкстрём, Юханссон), 6:45 (1:0). Бэкстрём (Овечкин, Оши), 14:35 (2:0). Уилсон (Уинник, Бигл), 17:48 (3:0). Сильверберг (Гецлаф, Кольяно), 27:16 (3:1). Уинник 32:18 (4:1). Линдхольм (Гецлаф, Сильверберг), 37:36 (4:2). Кеслер (Фаулер), 49:38 (4:3). Гецлаф (Бьекса, Фаулер), 51:48 (4:4). Сэнфорд (Нисканен, Коннолли), 57:21 (5:4). Юханссон (Бэкстрём), 59:47 (6:4).
Место и дата
12 февраля 03:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция