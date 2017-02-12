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Передача Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Анахайм»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на домашнем льду обыграл «Анахайм» со счетом 6:4.

В составе победителей голами отметились Ти Джей Оши, Никлас Бекстрем, То Уилсон, Даниэль Винник, Закари Сэнфорд и Марку Юханссон, а у гостей шайбы забросили Якоб Сильверберг, Хампус Линдхольм, Райан Кеслер и Райан Гецклаф.

Российский форвард хозяев льда Александр Овечкин отдал одну результативную передачу в матче.

«Вашингтон» с 84 очками лидирует в Восточной конференции, а «Анахайм» расположился на пятой строчке на Западе, имея в активе 68 баллов.

В следующем туре «Кэпиталз» 18 февраля на выезде сыграют с «Детройтом», а «Дакс»15 февраля встретится с «Миннесотой».

НХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Вашингтон - Анахайм - 6:4 (3:0, 1:2, 2:2)

Голы:

Оши (Бэкстрём, Юханссон), 6:45 (1:0). Бэкстрём (Овечкин, Оши), 14:35 (2:0). Уилсон (Уинник, Бигл), 17:48 (3:0). Сильверберг (Гецлаф, Кольяно), 27:16 (3:1). Уинник 32:18 (4:1). Линдхольм (Гецлаф, Сильверберг), 37:36 (4:2). Кеслер (Фаулер), 49:38 (4:3). Гецлаф (Бьекса, Фаулер), 51:48 (4:4). Сэнфорд (Нисканен, Коннолли), 57:21 (5:4). Юханссон (Бэкстрём), 59:47 (6:4).

Место и дата

12 февраля 03:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция

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