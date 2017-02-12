Передача Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Анахайм»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на домашнем льду обыграл «Анахайм» со счетом 6:4.

В составе победителей голами отметились Ти Джей Оши, Никлас Бекстрем, То Уилсон, Даниэль Винник, Закари Сэнфорд и Марку Юханссон, а у гостей шайбы забросили Якоб Сильверберг, Хампус Линдхольм, Райан Кеслер и Райан Гецклаф.

Российский форвард хозяев льда Александр Овечкин отдал одну результативную передачу в матче.

«Вашингтон» с 84 очками лидирует в Восточной конференции, а «Анахайм» расположился на пятой строчке на Западе, имея в активе 68 баллов.

В следующем туре «Кэпиталз» 18 февраля на выезде сыграют с «Детройтом», а «Дакс»15 февраля встретится с «Миннесотой».

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