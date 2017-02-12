«Торонто» проиграл «Баффало», в активе Зайцева результативная передача

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто» на домашнем льду проиграл «Баффало» со счетом 1:3.

В составе победителей дубль оформил Эвандер Кейн и один раз отличился Сэм Райнхарт, а у хозяев поля шайбу забросил Митчелл Марнерр, а ассистировал ему Никита Зайцев.

«Торонто» с 61-м очком занимает восьмое место в Восточной конференции, а «Баффало» в ней же расположился на 14-й строчке, имея в активе 56 баллов.

В следующем туре «Сэйбрз» 13 февраля примет «Ванкувер», а «Мэйпл Лифс» 15 февраля сыграет с «Айлендерс».

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