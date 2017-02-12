«Торонто» проиграл «Баффало», в активе Зайцева результативная передача
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто» на
домашнем льду проиграл «Баффало» со счетом 1:3.
В составе победителей дубль оформил Эвандер Кейн и
один раз отличился Сэм Райнхарт, а у хозяев поля шайбу забросил Митчелл
Марнерр, а ассистировал ему Никита Зайцев.
«Торонто» с 61-м очком занимает восьмое место в
Восточной конференции, а «Баффало» в ней же расположился на 14-й строчке, имея
в активе 56 баллов.
В следующем туре «Сэйбрз» 13 февраля примет «Ванкувер»,
а «Мэйпл Лифс» 15 февраля сыграет с «Айлендерс».
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