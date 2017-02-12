Передача Бурмистрова в овертайме помогла «Аризоне» обыграть «Питтсбург»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Аризона» на домашнем льду в овертайме обыграла «Питтсбург» со счетом 4:3.

В составе гостей дубль оформил Джош Арчибальд и одним голом отметился Фил Кессел, а у победителей встречи дважды шайбу забросил Мартин Ганзал и по одной у Тобиаса Ридера и Коннора Мерфи, который забил в овертайме.

Российский форвард хозяев льда Александр Бурмистров отыграл 15 минут 26 секунд и заработал одно очко, отдав результативную передачу в овертайме.

«Питтсбург» с 75-ю очками занимает третье место в Восточной конференции, а «Аризона» расположилась на 13-й строчке на Западе, имея в активе 43 балла.

В следующем туре «Койоты» 14 февраля на выезде сыграют с «Калгари», а «пингвины» на следующий день примут «Ванкувер».

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