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Передача Бурмистрова в овертайме помогла «Аризоне» обыграть «Питтсбург»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Аризона» на домашнем льду в овертайме обыграла «Питтсбург» со счетом 4:3.

В составе гостей дубль оформил Джош Арчибальд и одним голом отметился Фил Кессел, а у победителей встречи дважды шайбу забросил Мартин Ганзал и по одной у Тобиаса Ридера и Коннора Мерфи, который забил в овертайме.

Российский форвард хозяев льда Александр Бурмистров отыграл 15 минут 26 секунд и заработал одно очко, отдав результативную передачу в овертайме.

«Питтсбург» с 75-ю очками занимает третье место в Восточной конференции, а «Аризона» расположилась на 13-й строчке на Западе, имея в активе 43 балла.

В следующем туре «Койоты» 14 февраля на выезде сыграют с «Калгари», а «пингвины» на следующий день примут «Ванкувер».

НХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Аризона - Питтсбург - 4:3 О.Т. (0:0, 2:1, 1:2, 1:0)

Голы:

J. Archiblad (Фер, Кюнхакль), 25:41 (0:1). Ридер 26:40 (1:1). Ханзал (Врбата, Экман-Ларссон), 29:00 (2:1). Ханзал (Экман-Ларссон, Доми), 43:36 (3:1). J. Archiblad 54:38 (3:2). Кессел (Летанг, Гентзел), 59:45 (3:3). Мёрфи (Бурмистров), 64:38 (4:3).

Место и дата

12 февраля 04:00, Хила Ривер Арена, Онлайн-трансляция

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