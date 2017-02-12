Передача Бурмистрова в овертайме помогла «Аризоне» обыграть «Питтсбург»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Аризона» на
домашнем льду в овертайме обыграла «Питтсбург» со счетом 4:3.
В составе гостей дубль оформил Джош Арчибальд и одним
голом отметился Фил Кессел, а у победителей встречи дважды шайбу забросил Мартин
Ганзал и по одной у Тобиаса Ридера и Коннора Мерфи, который забил в овертайме.
Российский форвард хозяев льда Александр Бурмистров
отыграл 15 минут 26 секунд и заработал одно очко, отдав результативную передачу
в овертайме.
«Питтсбург» с 75-ю очками занимает третье место в
Восточной конференции, а «Аризона» расположилась на 13-й строчке на Западе,
имея в активе 43 балла.
В следующем туре «Койоты» 14 февраля на выезде сыграют
с «Калгари», а «пингвины» на следующий день примут «Ванкувер».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Аризона - Питтсбург - 4:3 О.Т. (0:0, 2:1, 1:2, 1:0)
Голы:
J. Archiblad (Фер, Кюнхакль), 25:41 (0:1). Ридер 26:40 (1:1). Ханзал (Врбата, Экман-Ларссон), 29:00 (2:1). Ханзал (Экман-Ларссон, Доми), 43:36 (3:1). J. Archiblad 54:38 (3:2). Кессел (Летанг, Гентзел), 59:45 (3:3). Мёрфи (Бурмистров), 64:38 (4:3).
Место и дата
12 февраля 04:00, Хила Ривер Арена, Онлайн-трансляция