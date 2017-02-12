Натхо в «Локо», 2000-е очко «МЮ» в АПЛ, победная передача Бурмистрова и 35 сэйвов Бобровского. Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных
новостей утра воскресенья.
1. «Барселона» разгромила «Алавес», забив шесть
безответных мячей.
2. В этом же матче защитник каталонцев Алеиш Видаль
получил серьезную травму лодыжки и выбыл на пять месяцев.
3. 21-летний полузащитник Амир Натхо стал игроком московского «Локомотива».
4.
«Манчестер Юнайтед» стал первым клубом, который набрал 2000 очков в АПЛ, у ближайшего преследователя – «Арсенала»
1797 баллов.
5.
Дубль Садьо Мане принес победу «Ливерпулю» в матче с «Тоттенхэмом».
6. «Коламбус»
обыграл «Детройт», а российский голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский
отразил 35 из 36 бросков и был признан первой звездой матча.
7.
Передача Александра Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Анахайм».
8.
А вот результативный пас Никиты Зайцева не спас «Торонто» от поражения в матче
с «Баффало».
9.
Зато голевая передача Александра Бурмистрова в овертайме принесла победу «Аризоне»
в Питтсбурге.
10.
Звезды России обыграли Звезд мира в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ.
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