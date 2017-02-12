Натхо в «Локо», 2000-е очко «МЮ» в АПЛ, победная передача Бурмистрова и 35 сэйвов Бобровского. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра воскресенья.

1. «Барселона» разгромила «Алавес», забив шесть безответных мячей.

2. В этом же матче защитник каталонцев Алеиш Видаль получил серьезную травму лодыжки и выбыл на пять месяцев.

3. 21-летний полузащитник Амир Натхо стал игроком московского «Локомотива».

4. «Манчестер Юнайтед» стал первым клубом, который набрал 2000 очков в АПЛ, у ближайшего преследователя – «Арсенала» 1797 баллов.

5. Дубль Садьо Мане принес победу «Ливерпулю» в матче с «Тоттенхэмом».

6. «Коламбус» обыграл «Детройт», а российский голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 35 из 36 бросков и был признан первой звездой матча.

7. Передача Александра Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Анахайм».

8. А вот результативный пас Никиты Зайцева не спас «Торонто» от поражения в матче с «Баффало».

9. Зато голевая передача Александра Бурмистрова в овертайме принесла победу «Аризоне» в Питтсбурге.

10. Звезды России обыграли Звезд мира в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ.

Видео дня: Футболисты «Рубина» посетили гоночный трек, где прокатились на картинге.

Блог дня: Знарок и ФХР взяли за образец сборную США на Олимпиаде-1980?

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