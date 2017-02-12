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Фанаты «Оклахомы» освистали Кевина Дюранта

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Болельщики клуба НБА «Оклахома-Сити Тандер» освистали бывшего лидера команды Кевина Дюранта, ныне выступающего за «Голден Стэйт».

Дюрант отыграл за «Оклахому» восемь сезонов, однако минувшим летом подписал контракт с «Голден Стэйт».

Болельщики «Тандер» встретили баскетболисты свистом и плакатами: «Трус!», «Я доверяю России больше, чем KD» и др.

Тем не менее, Кевин набрал 34 очка, сделал 9 подборов и помог «Уорриорз» одержать победу.

Матч

Оклахома - Голден Стэйт - 114:130

Место и дата

12 февраля 04:30, Оклахома Сити Арена, Онлайн-трансляция


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