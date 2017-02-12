Фанаты «Оклахомы» освистали Кевина Дюранта
Болельщики клуба НБА «Оклахома-Сити Тандер» освистали бывшего лидера команды Кевина Дюранта, ныне выступающего за «Голден Стэйт».
Дюрант отыграл за «Оклахому» восемь сезонов, однако минувшим летом подписал контракт с «Голден Стэйт».
Болельщики «Тандер» встретили баскетболисты свистом и плакатами: «Трус!», «Я доверяю России больше, чем KD» и др.
Тем не менее, Кевин набрал 34 очка, сделал 9 подборов и помог «Уорриорз» одержать победу.
Warriors' Kevin Durant on boos from Thunder fans: "I actually thought it would be a little louder (full post-game interview) pic.twitter.com/EWIKQMsS2N— Ben Golliver (@BenGolliver) 12 февраля 2017 г.
Матч
Оклахома - Голден Стэйт - 114:130
Место и дата
12 февраля 04:30, Оклахома Сити Арена, Онлайн-трансляция
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