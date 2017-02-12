Фанаты «Оклахомы» освистали Кевина Дюранта

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин стал первым в истории Национальной баскетбольной ассоциации игроком, сделавшим трипл-дабл, не набрав 10 очков.

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин сделал уникальный трипл-дабл, не набрав 10 очков Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин стал первым в истории Национальной баскетбольной ассоциации игроком, сделавшим трипл-дабл, не набрав 10 очков.

В матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» на домашней площадке проиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 114:122 (30:47, 25:29, 29:27, 30:19).

«Лейкерс» без Мозгова обыграл на выезде «Милуоки» В матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» на домашней площадке проиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 114:122 (30:47, 25:29, 29:27, 30:19).

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что его напрягает ситуация, в которой оказался российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов.

Андрей Кириленко: Ситуация с Мозговым напрягает Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что его напрягает ситуация, в которой оказался российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов.

НБА. «Шарлотт» уступил «Хьюстону», «Портленд» - «Бостон» и другие матчи Все матчи регулярного чемпионата НБА на сайте «Советского спорта».

НБА. «Голден Стэйт» победил «Чикаго», «Сакраменто» обыграл «Бостон» и другие матчи «Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в НБА.

«Лейкерс» без Мозгова проиграл на выезде «Детройту» В матче регулярного чемпионата НБА «Детройт Пистонс» обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 121:107 (25:25, 31:25, 36:20, 29:32).

Первая половина регулярного чемпионата НБА практически завершилась, а команда «Бруклин Нетс» пока не может выиграть и десяти матчей.

Главное недоразумение НБА. Почему провалился «Бруклин» Первая половина регулярного чемпионата НБА практически завершилась, а команда «Бруклин Нетс» пока не может выиграть и десяти матчей.

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Тимофей Мозгов: Трамп пытается выстроить хорошие отношения с Россией, и что же в этом плохого? Центровой клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгов поделился своим взглядом на политику нового президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Владимир Гомельский: Мозгов не заслужил авторитета у партнеров Эксперт «Советского спорта» Владимир Гомельский рассуждает о причинах подобного решения Люка Уолтона.

Что интересного произошло в сильнейшей лиге мира за последнюю неделю?

Мозгов отправился на лавку. Обзор недели НБА Что интересного произошло в сильнейшей лиге мира за последнюю неделю?