Фанаты «Оклахомы» освистали Кевина Дюранта

Болельщики клуба НБА «Оклахома-Сити Тандер» освистали бывшего лидера команды Кевина Дюранта, ныне выступающего за «Голден Стэйт».

Дюрант отыграл за «Оклахому» восемь сезонов, однако минувшим летом подписал контракт с «Голден Стэйт».

Болельщики «Тандер» встретили баскетболисты свистом и плакатами: «Трус!», «Я доверяю России больше, чем KD» и др.

Тем не менее, Кевин набрал 34 очка, сделал 9 подборов и помог «Уорриорз» одержать победу.

Warriors' Kevin Durant on boos from Thunder fans: "I actually thought it would be a little louder (full post-game interview) pic.twitter.com/EWIKQMsS2N