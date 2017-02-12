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Сергей Анохин: Мутко стабилизирует обстановку в российском футболе и в спорте в целом

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Вице-президент РФС Сергей Анохин позитивно отозвался о деятельности главы ведомства Виталия Мутко.

- Знаю, что много критических высказываний направлено на Мутко, но я, как человек, который находится внутри футбольного процесса, могу сказать, что именно Виталий Леонтьевич является тем, кто стабилизирует обстановку в российском футболе и в спорте в целом. Хотя мы столкнулись с международными вызовами, которые носят больше политический характер, нежели спортивный, но мы все равно идем вперед.

Результаты сборной опустили нас на такое низкое [61-е] место в рейтинге. Но рейтинг – это относительный показатель. Наш рейтинг будет еще падать, потому что мы не участвуем в отборе к чемпионату мира. Но перед нами стоит задача попасть в полуфинал на Кубке конфедераций. После этого мы сразу же попадем в топ-20 рейтинга ФИФА.

Сейчас мы находимся на переломном моменте в российском футболе. Из-за некоторых руководителей и других факторов мы в один момент опустились в развитии футбола на 40 лет назад. Но сейчас мы движемся вперед и пытаемся все это нагнать. Также все это происходит благодаря Мутко, - заявил Анохин.

Кубок конфедераций-2017 пройдет в России с 17 июня по 2 июля.



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