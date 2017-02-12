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Мурат Гассиев в США начал подготовку к следующему бою

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии IBF Мурат Гассиев в США начал подготовку к следующему поединку. 

«Я снова в Биг Бэр, тренировки уже стартовали, прохожу акклиматизацию, начинается полноценная подготовка к следующему бою. Настроение отличное, очень соскучился по рабочей атмосфере, по боксу. Надеюсь, что имя соперника, а также дата проведения моего следующего боя станут известны в ближайшее время», - написал Гассиев на своей странице в сети Instagram.

Напомним, в своем последнем поединке Гассиев победил в Москве Дениса Лебедева по очкам и отобрал у него чемпионский пояс IBF.


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