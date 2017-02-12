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Ломаченко хочет сразиться с Майки Гарсией

Источник:  BoxingsceneКомментарии

Двукратный олимпийский чемпион украинец Василий Ломаченко хотел бы провести поединок с американцем Майки Гарсией.

- Ломаченко сказал мне, что однажды он хотел бы встретиться с Майки Гарсией. Что касается Мэнни Пакьяо, то я не думаю, что он спустится в 135 фунтов. Но я могу сказать серьезно: если мы сможем сделать пару боев в 135 фунтах, а Пакьяо спустится сюда, то пришлите нам договор, и мы подпишем его, - заявил менеджер Ломаченко Эгис Климас.

Напомним, в своем последнем бою Ломаченко одержал досрочную победу над ямайцем Николасом Уолтерсом. 

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