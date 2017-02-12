Ломаченко хочет сразиться с Майки Гарсией

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Президент UFC: Боя Пакьяо – Макгрегор не будет. Мне не нравится Боб Арум Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал информацию о возможном проведении поединка между популярным бойцом ММА Коннором Макгрегором и чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации в весовой категории до 66,68 кг Мэнни Пакьяо.

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Мэнни Пакьяо: Я не пью коктейли, не ем жирного и планирую провести еще три или четыре боя Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Мэнни Пакьяо рассказал о своих ближайших планах на профессиональном ринге.

Боб Арум: За бой Пакьяо в России люди готовы дать большие деньги Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал о предложении организовать в России поединок с участием легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо.

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Пакьяо может провести бой в России в июле с Михайленко Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо в июле планирует провести бой в России против Дмитрия Михайленко, сообщил промоутер Боб Арум, представляющий интересы Пакьяо.

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