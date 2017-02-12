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Константин Лепехин: Тимощук не назовет ошибкой свой переход в «Баварию»

Источник:  Rusfootball.infoКомментарии

Бывший полузащитник «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал завершение игровой карьеры Анатолия Тимощука.

- Во время своего первого сезона в «Зените» Анатолий был основополагающим игроком команды, от которого во многом зависел результат, и он этот результат делал. Тогда у «Зенита» была очень крепкая команда, но Тимощук выделялся, без него больших побед бы не было.

Что касается его возвращения в «Зенит», то здесь его роль поменялась. Он не так часто выходил в основном составе, появились другие лидеры и футболисты, от которых зависел результат. Конечно, сам Тимощук не назовет ошибкой переход в «Баварию». Такие клубы приглашают не каждого футболиста.

Другой вопрос — выигранные им в составе мюнхенцев титулы. Возможно, для прессы и болельщиков это имеет значение, а среди футболистов считается, что если ты не играл — ты не можешь считать себя полноценным обладателем трофея. Результат делают другие, и так считается в футбольной среде, - рассказал Лепехин.

Напомним, Анатолий Тимощук объявил о завершении карьеры игрока и о своем намерении перейти на тренерскую работу. 


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