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Карлсен не сыграет на командном чемпионате мира в Ханты-Мансийске

Источник:  Р-СпортКомментарии

Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен не примет участия в командном чемпионате мира-2017, который пройдет в Ханты-Мансийске.

- Это печально, потому что это был единственный шанс для сборной Норвегии победить на турнире. Следующая возможность может представиться нескоро, но выбор в пользу Grand Chess Tour был сделан заранее, - заявил менеджер чемпиона Эспен Агдестейн.

Командное первенство мира в Ханты-Мансийске пройдет с 17 по 28 июня. Вместо него Карлсен сыграет на этапе Grand Chess Tour, который будет играться в Париже с 21 по 25 июня.

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