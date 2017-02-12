Карлсен не сыграет на командном чемпионате мира в Ханты-Мансийске

Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен не примет участия в командном чемпионате мира-2017, который пройдет в Ханты-Мансийске.

- Это печально, потому что это был единственный шанс для сборной Норвегии победить на турнире. Следующая возможность может представиться нескоро, но выбор в пользу Grand Chess Tour был сделан заранее, - заявил менеджер чемпиона Эспен Агдестейн.

Командное первенство мира в Ханты-Мансийске пройдет с 17 по 28 июня. Вместо него Карлсен сыграет на этапе Grand Chess Tour, который будет играться в Париже с 21 по 25 июня.

