Лундквист одержал 400-ю победу в НХЛ

Голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист 32 из 34 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (4:2). Эта победа стала для 34-летнего шведа 400-й за карьеру в лиге.

Лундквист занимает 12-е место по этому показателю среди всех вратарей в истории НХЛ. На одну победу больше у канадца Криса Осгуда, на три – у еще одного канадца Гранта Фюра. Рекордсменом же лиги остается Мартин Бродо, у которого 691 победа.

WIN 400 FOR HENRIK!!!#NYR @HLundqvist30 is now the 12th goaltender in @NHL history who has earned at least 400 career wins! pic.twitter.com/DB5fr0iPcm