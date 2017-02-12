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Лундквист одержал 400-ю победу в НХЛ

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Голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист 32 из 34 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (4:2). Эта победа стала для 34-летнего шведа 400-й за карьеру в лиге.

Лундквист занимает 12-е место по этому показателю среди всех вратарей в истории НХЛ. На одну победу больше у канадца Криса Осгуда, на три – у еще одного канадца Гранта Фюра. Рекордсменом же лиги остается Мартин Бродо, у которого 691 победа.

Добавим, что Лундквист проводит 12-й сезон в НХЛ (все – в составе «Рейнджерс»). На его счету 727 матчей.

Рекордным по победам для Лундквиста стал сезон 2011/2012, когда он выиграл вместе с командой 39 матчей.

Матч

Рейнджерс - Колорадо - 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Голы:

Клейн (Линдберг, Скджей), 2:26 (1:0). Ландеског (Тютин, Маккиннон), 19:44 (1:1). Митчелл (Игинла, Комо), 23:01 (1:2). Клейн (Линдберг, Фаст), 42:50 (2:2). Нэш (Степан, Макдона), 45:36 (3:2). Хэйс (Грабнер, Миллер), 58:22 (4:2).

Место и дата

12 февраля 03:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция

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