Андерсон, Лундквист и Берглунд - три звезды игрового дня в НХЛ
Официальный сайт НХЛ представил тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.
Третьей звездой признан шведский нападающий «Сент-Луиса» Патрик Берглунд, сделавший хет-трик в матче с «Монреалем» (4:2).
Второй звездой назван голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист, чья победа в матче с «Колорадо» (4:2) стала для шведа 400-й в лиге.
Первой звездой стал голкипер «Оттавы» Крэйг Андерсон, сделавший «шатаут» в матче с «Айлендерс» (3:0). Он отразил 33 броска.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически