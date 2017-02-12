«Вашингтон» забивает не меньше пяти голов в 11 домашних матчах подряд

«Вашингтон» выиграл у «Анахайма» (6:4) и продлил свою победную домашнюю серию до 12 матчей.

При этом «столичные» забивают не меньше пяти голов в 11 играх дома подряд, что позволило им повторить достижение «Бостона», установленное в сезоне 1970/1971. Всего в этих матчах на счету «Вашингтона» 60 голов.

Чтобы повторить клубный рекорд по продолжительности домашней победной серии, «Вашингтону» необходимо выиграть 25 февраля у «Эдмонтона». Ранее 13 побед подряд на своей площадке команда одерживала с 5 января по 6 марта 2010 года.

Добавим, что «Вашингтон» набрал 84 очка в 56 матчах и остается на первом месте в регулярном чемпионате.