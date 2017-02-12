«Вашингтон» забивает не меньше пяти голов в 11 домашних матчах подряд
«Вашингтон» выиграл у
«Анахайма» (6:4) и продлил свою победную домашнюю серию до 12 матчей.
При этом «столичные» забивают не меньше пяти голов в 11 играх дома подряд, что позволило им повторить достижение «Бостона», установленное в сезоне 1970/1971. Всего в этих матчах на счету «Вашингтона» 60 голов.
Чтобы повторить клубный рекорд по продолжительности домашней победной серии, «Вашингтону» необходимо выиграть 25 февраля у «Эдмонтона». Ранее 13 побед подряд на своей площадке команда одерживала с 5 января по 6 марта 2010 года.
Добавим, что «Вашингтон» набрал 84 очка в 56 матчах и остается на первом месте в регулярном чемпионате.
Матч
Вашингтон - Анахайм - 6:4 (3:0, 1:2, 2:2)
Голы:
Оши (Бэкстрём, Юханссон), 6:45 (1:0). Бэкстрём (Овечкин, Оши), 14:35 (2:0). Уилсон (Уинник, Бигл), 17:48 (3:0). Сильверберг (Гецлаф, Кольяно), 27:16 (3:1). Уинник 32:18 (4:1). Линдхольм (Гецлаф, Сильверберг), 37:36 (4:2). Кеслер (Фаулер), 49:38 (4:3). Гецлаф (Бьекса, Фаулер), 51:48 (4:4). Сэнфорд (Нисканен, Коннолли), 57:21 (5:4). Юханссон (Бэкстрём), 59:47 (6:4).
Место и дата
12 февраля 03:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция