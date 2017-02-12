Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Футбол  Бёрнли- : -Челси
Хоккей  Швеция- : -Финляндия
Хоккей  Россия- : -Чехия
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Футбол  Атлетико- : -Сельта
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

UFC 208. Андерсон Силва и Махачев побеждают, Холм проигрывает

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Бруклине (США) состоялся турнир UFC 208, в главном поединке которого организация разыграла чемпионский пояс в женском полулегком дивизионе.

Экс-чемпионка в легчайшем весе Холли Холм встречалась с голландской Жермейн де Рандамье и уступила ей единогласным решением судей.

Все результаты турнира

Жермейн де Рандамье победила Холли Холм единогласным решением судей (48-47, 48-47, 48-47)

Андерсон Силва победил Дерека Брансона единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27)

Роналду Соуза победил Тима Ботчаа болевым приёмом в 1-м раунде

Гловер Тейшейра победил Джареда Каноньера единогласным решением судей (30-26, 30-26, 30-26)

Дастин Порье победил Джима Миллера решением большинства судей (28-28, 30-27, 29-28)

Белал Мухаммед победил Рэнди Брауна единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28)

Уилсон Рейс победил Юту Сасаки единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28)

Ислам Махачев победил Ника Ленца единогласным решением судей (30-25, 30-25, 30-27)

Рик Гленн победил Филиппа Новера раздельным решением судей (27-30, 29-28, 29-28)

Райан Лэфлэйр победил Роана Карнейро единогласным решением судей (30-26, 30-27, 29-28).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Лобов проведет бой против Свонсона 22 апреляУроженец Нижнего Новгорода Артем Лобов, который выступает за Ирландию и является спарринг-партнером Конора Макгрегора, свой следующий поединок проведет против Каба Свонсона в рамках турнире UFC Fight Night в Нэшвилле (22 апреля).Девушка дня. Рейчел Остович — боец смешанного стиляДевушка дня. Рейчел Остович — боец смешанного стиля«Советский спорт» знакомит вас с Рейчел Остович — бойцом американской организации Invicta.Хабиб Нурмагомедов: Если UFC пожелает, я размажу цыпленка Конора МакгрегораХабиб Нурмагомедов: Если UFC пожелает, я размажу цыпленка Конора МакгрегораХабиб Нурмагомедов встретился с фанатами в Нью-Йорке.Этот день в истории. Бойцу ММА Кену Шемроку — 53!Сегодня 53 года исполнилось известному американскому бойцу смешанного стиля Кену Шемроку по прозвищу «Самый опасный человек на планете».Станет ли Холм вновь чемпионкой? О самых интересных боях турнира UFC 208Станет ли Холм вновь чемпионкой? О самых интересных боях турнира UFC 20812 февраля в Нью-Йорке (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 208, который навсегда войдет в историю.Александр Емельяненко может провести первый бой после возвращения из колонии 1 апреля в КарагандеКак стало известно «Советскому спорту», боец смешанного стиля Александр Емельяненко может свой следующий поединок провести 1 апреля.UFC 208. Холм перевесила Рандамье на 500 граммовСегодня состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира UFC 208, который состоится в воскресенье рано утром по московскому времени.Абдурахимов проведет следующий бой в UFC в маеРоссийский боец смешанного стиля Шамиль Абдурахимов восстановился после травмы и проведет следующий поединок UFC в мае 2017 года.Дана Уайт: Мы работаем над организацией турниров в России и Китае в 2018 годуПрезидент UFC Дэйна Уайт сказал, что в следующем году организация хочет провести турнир в России. Также он сказал, что планируется проведение турнира и в Китае.Андерсон Силва: Планирую провести в UFC еще 6-7 летЭкс-чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва рассказал о своих планах на будущее, отметив, что собирается отработать свой действующий контракт с американским промоушеном.Рори Макдональд проведет бой с Полом Дейли 19 маяПромоутерская компания Bellator анонсировала поединок между Полом Дейли и Рори Макдональдом.Ник Ленц: Даже не буду говорить, что писали мне российские фанаты. Ничего хорошегоБоец смешанного стиля Ник Ленц, которому 12 февраля предстоит провести бой против россиянина Ислама Махачева на турнире UFC 208 пожаловался на российских фанатов.Джефф Монсон: Жаль, что Федор Емельяненко не выступал в США в расцвете своей карьерыАмериканский боец смешанного стиля Джефф Монсон поделился своим комментарием по поводу поединка Федора Емельяненко и Мэтта Митриона на турнире Bellator 172, который состоится 19 февраля.Федор Емельяненко: Скоро мы вылетаем в Америку, где пройдет подводка к бою против МитрионаРоссийский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал о ходе своей подготовке к поединку против американца Мэтта Митриона, который состоится 19 февраля на турнире Bellator 172.Амосов проведет бой за титул чемпиона мира против первого номера национального рейтинга Бразилии3-кратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, чемпион Евразии по боевому самбо Ярослав Амосов проведет защиту титула чемпиона мира по мма в полусредней категории до 77 кг против Андерсона де Кейро́ш Диниша (ANDERSON DE QUEIROZ DINIZ). Бой станет главным событием первого турнира серии PRIME SELECTION-2017, стартующего 18 марта в Краснодаре.Промоушен WFCA проведет турнир в Караганде 1 апреляПервый заграничный турнир бойцовской лиги WFCA под номером 35 пройдет 1 апреля в Караганде (Казахстан).25 февраля лига WFCA впервые проведет турнир за пределами ГрозногоБойцовская лига WFCA, базирующаяся в Грозном, 25 февраля проведет первый турнир за пределами республики — в Москве.Александр Шаблий: Не считаю, что я проиграл бой ВартанянуРоссийский боец смешанного стиля Александр Шаблий в интервью официальному сайту ACB рассказал о своих планах на ближайшее время.Люк Барнатт: Халидов в конце своего пути, я же только начинаю егоАнглийский боец смешанного стиля Люк Барнатт (12-3) дал комментарий в преддверии поединка против Мамеда Халидова (32-4), который представляет Польшу.Видеоповторы и тейпирование. В ММА могут измениться некоторые правилаВидеоповторы и тейпирование. В ММА могут измениться некоторые правилаС 2018 года в смешанных единоборствах могут быть введены новые правила.
Главные новости
UFC 208. Андерсон Силва и Махачев побеждают, Холм проигрывает
Хоккей
Андерсон, Лундквист и Берглунд - три звезды игрового дня в НХЛ
Шахматы
Карлсен не сыграет на командном чемпионате мира в Ханты-Мансийске
Футбол
Константин Лепехин: Тимощук не назовет ошибкой свой переход в «Баварию»
Бокс
Ломаченко хочет сразиться с Майки Гарсией
Бокс
Мурат Гассиев в США начал подготовку к следующему бою
Футбол
Сергей Анохин: Мутко стабилизирует обстановку в российском футболе и в спорте в целом
Баскетбол
Фанаты «Оклахомы» освистали Кевина Дюранта
Футбол
Натхо в «Локо», 2000-е очко «МЮ» в АПЛ, победная передача Бурмистрова и 35 сэйвов Бобровского. Главные новости утра
Хоккей
Передача Бурмистрова в овертайме помогла «Аризоне» обыграть «Питтсбург»
все новости
UFC
UFC
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства