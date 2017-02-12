UFC 208. Андерсон Силва и Махачев побеждают, Холм проигрывает
В Бруклине (США) состоялся турнир UFC 208, в главном поединке которого организация разыграла чемпионский пояс в женском полулегком дивизионе.
Экс-чемпионка в легчайшем весе Холли Холм встречалась с голландской Жермейн де Рандамье и уступила ей единогласным решением судей.
Все результаты турнира
Жермейн де Рандамье победила Холли Холм единогласным решением судей (48-47, 48-47, 48-47)
Андерсон Силва победил Дерека Брансона единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27)
Роналду Соуза победил Тима Ботчаа болевым приёмом в 1-м раунде
Гловер Тейшейра победил Джареда Каноньера единогласным решением судей (30-26, 30-26, 30-26)
Дастин Порье победил Джима Миллера решением большинства судей (28-28, 30-27, 29-28)
Белал Мухаммед победил Рэнди Брауна единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28)
Уилсон Рейс победил Юту Сасаки единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28)
Ислам Махачев победил Ника Ленца единогласным решением судей (30-25, 30-25, 30-27)
Рик Гленн победил Филиппа Новера раздельным решением судей (27-30, 29-28, 29-28)
Райан Лэфлэйр победил Роана Карнейро единогласным решением судей (30-26, 30-27, 29-28).