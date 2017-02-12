Хенрик Лундквист: После достижений становишься немного сентиментальным

Голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист после матча с «Колорадо» (4:2) прокомментировал свою 400-ю победу в НХЛ.

«Я очень горд и благодарен организации за эту возможность, – приводит слова 34-летнего шведа официальный сайт НХЛ. – Эта организация очень много значит для меня. Здесь я получил возможность играть много матчей. За 12 лет я много раз выходил в стартовом составе, и все это время у меня были хорошие партнеры.

Конечно, ты думаешь обо всех, кто помогал тебе на пути к этому достижению: партнерам, родителям. Когда такое происходит, становишься немного сентиментальным. Порой кажется, что это невозможно, но мне нравится».

Напомним, Лундквист стал первым европейским голкипером, одержавшим 400 побед в НХЛ. На данный момент он идет на 12-м месте по этому показателю среди всех вратарей в истории лиги.