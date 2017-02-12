Хенрик Лундквист: После достижений становишься немного сентиментальным
Голкипер «Рейнджерс»
Хенрик Лундквист после матча с «Колорадо» (4:2) прокомментировал свою 400-ю
победу в НХЛ.
«Я очень горд и благодарен организации за эту возможность, – приводит слова 34-летнего шведа официальный сайт НХЛ. – Эта организация очень много значит для меня. Здесь я получил возможность играть много матчей. За 12 лет я много раз выходил в стартовом составе, и все это время у меня были хорошие партнеры.
Конечно, ты думаешь обо всех, кто помогал тебе на пути к этому достижению: партнерам, родителям. Когда такое происходит, становишься немного сентиментальным. Порой кажется, что это невозможно, но мне нравится».
Напомним, Лундквист стал первым европейским голкипером, одержавшим 400 побед в НХЛ. На данный момент он идет на 12-м месте по этому показателю среди всех вратарей в истории лиги.
Матч
Рейнджерс - Колорадо - 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)
Голы:
Клейн (Линдберг, Скджей), 2:26 (1:0). Ландеског (Тютин, Маккиннон), 19:44 (1:1). Митчелл (Игинла, Комо), 23:01 (1:2). Клейн (Линдберг, Фаст), 42:50 (2:2). Нэш (Степан, Макдона), 45:36 (3:2). Хэйс (Грабнер, Миллер), 58:22 (4:2).
Место и дата
12 февраля 03:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция