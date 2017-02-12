Лобов проведет бой против Свонсона 22 апреля

Уроженец Нижнего Новгорода Артем Лобов, который выступает за Ирландию и является спарринг-партнером Конора Макгрегора, свой следующий поединок проведет против Каба Свонсона в рамках турнире UFC Fight Night в Нэшвилле (22 апреля).

Напомним, что Лобов провел 27 боев в смешанных единоборствах (MMA), в которых одержал 13 побед и потерпел 12 поражений. В одном поединке была зафиксирована ничья, а один бой был признан несостоявшимся.