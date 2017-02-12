Ислам Махачев после победы на UFC: Дана Уайт, дай мне Мэйвезера
Российский боец смешанного стиля легкой весовой категории Ислам Махачев сегодня в Бруклине в рамках турнире UFC 208 единогласным решением судей победил Ника Ленца.
После боя россиянин неожиданно вызвал на поединок боксера Флойда Мэйвезера.
«Дана Уайт, я хочу денежный бой! Дай мне Мэйвезера», — сказал Махачев.
Таким образом, Махачев решил «подколоть» чемпиона UFC в легком весе Конора Макгрегора, который постоянно говорит о денежном бое против Мэйвезера.
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