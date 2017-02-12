День в истории. Оуэну Нолану - 45!

Сегодня исполняется 45 лет олимпийскому чемпиону и чемпиону мира в составе сборной Канады Оуэну Нолану.

Нолан родился 12 февраля 1972 года в Белфасте (Северная Ирландия).

На драфте НХЛ 1990 года нападающий был выбран «Квебеком» под первым номером.

В регулярных чемпионатах Оуэн провел 1200 матчей и набрал 885 (422 + 463) очков. Он пять раз участвовал в «Матчах всех звезд».



Лучшие годы карьеры хоккеист провел, защищая цвета «Сан-Хосе Шаркс».

В 1997 году Нолан стал чемпионом мира в составе сборной Канады, а в 2002 - олимпийским чемпионом на Играх в Солт-Лейк-Сити.

Форвард завершил карьеру в 2011 году, будучи игроком швейцарского «Цюриха».



