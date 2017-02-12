Кевин Кураньи: Аджоев или Штоффельсхаус? У каждого свои методы работы

Нападающий Кевин Кураньи рассказал о работе с Гурамом Аджоевым и Эриком Штоффельсхаусом.

- Вы наверняка знакомы с новым спортивным директором «Локо» Эриком Штоффельсхаусом.

- Да, очень хорошо его знаю. Думаю, он проделает в «Локо» хорошую работу. Эрик хорошо знает футбол.

- То есть специалист топовый?

- Прекрасный! Эрик досконально знает немецкий футбол, в «Шальке» он считался большим профессионалом.

- А если выбирать между Аджоевым и Штоффельсхаусом, кто лучше?

- Их трудно сравнивать. Я вообще не люблю сравнивать людей. Оба прекрасные профессионалы, я их хорошо знаю и уважаю. Но сравнивать их невозможно. У каждого свои методы работы. Надеюсь, что оба добьются успехов на новых постах.