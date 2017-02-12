Кевин Кураньи: Аджоев или Штоффельсхаус? У каждого свои методы работы
Нападающий Кевин Кураньи рассказал о работе с Гурамом Аджоевым и Эриком Штоффельсхаусом.
- Вы наверняка знакомы с новым спортивным директором «Локо» Эриком Штоффельсхаусом.
- Да, очень хорошо его знаю. Думаю, он проделает в «Локо» хорошую работу. Эрик хорошо знает футбол.
- То есть специалист топовый?
- Прекрасный! Эрик досконально знает немецкий футбол, в «Шальке» он считался большим профессионалом.
- А если выбирать между Аджоевым и Штоффельсхаусом, кто лучше?
- Их трудно сравнивать. Я вообще не люблю сравнивать людей. Оба прекрасные профессионалы, я их хорошо знаю и уважаю. Но сравнивать их невозможно. У каждого свои методы работы. Надеюсь, что оба добьются успехов на новых постах.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически