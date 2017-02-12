Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Футбол  Бёрнли- : -Челси
Хоккей  Швеция- : -Финляндия
Хоккей  Россия- : -Чехия
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Футбол  Атлетико- : -Сельта
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кевин Кураньи: Китаю сложно отказать, но там тяжело жить

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-нападающий «Динамо» Кевин Кураньи рассказал, почему отказался от предложений из Китая.

- Вы говорили, что отвергли несколько предложений. В том числе и из Китая?
- Да.

- Сложно сказать нет большой зарплате?
- Сложно, но слишком долго жил вдалеке от Германии. И сейчас делаю выбор в пользу того, что мне удобнее и ближе. А в Китае огромные города — Шанхай и Пекин — там тяжело жить. Да и культура совершенно другая.

- Но вот Витсель предпочел Китай «Ювентусу». Это сумасшествие или нормальная вещь?
- Это нормально. Игроки принимают те решения, которые им кажутся правильными. Значит, Витселю нужно было заработать денег. Может, у него большая семья, которой нужно помогать? Правда на другой чаше весов европейский гранд и возможность играть в Лиге чемпионов. Но уверен, решение Витселю далось непросто. И выбор игрока завит от многих факторов.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кевин Кураньи: Аджоев или Штоффельсхаус? У каждого свои методы работыНападающий Кевин Кураньи рассказал о работе с Гурамом Аджоевым и Эриком Штоффельсхаусом.Китайский «Хэнань Цзянье» ведет переговоры с «Краснодаром» о переходе АриФорвард «Краснодара» Ари может продолжить карьеру в Китае. Им интересуется один из клубов китайского чемпионата.Кевин Кураньи: Фарфан - топ-уровень, он забьет за «Локо» много мячейНападающий Кевин Кураньи рассказал в интервью «Советскому спорту», что думает о новичке «Локомотива» Джефферсоне Фарфане.Кураньи дебютировал в составе брестского «Динамо» (видео)Бывший нападающий сборной Германии Кевин Кураньи принял участие в товарищеском матче в составе брестского «Динамо».Кураньи в Турции повидался с игроками московского «Динамо» (фото)Бывший форвард московского «Динамо» Кевин Кураньи повидался с игроками команды, которая сейчас проводит в сбор в Турции, и передал привет болельщикам клуба, сообщает официальный твиттер бело-голубых.Новый клуб Витселя хочет приобрести БаккуКитайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь» интересуется нападающим «Милана» Карлосом Баккой. Напомним, что за эту команду выступает экс-полузащитник «Зенита» Аксель Витсель.Кевин Кураньи: Я не перехожу в брестское «Динамо»Бывший форвард московского «Динамо» Кевин Кураньи на своей странице в facebook опроверг информацию о переходе в «Динамо» Брест.Директор по развитию «Динамо» (Брест): Кураньи не надо много времени, чтобы привести себя в порядокДиректор по развитию брестского «Динамо» Виктор Радьков прокомментировал возможность подписания контракта с 35-летним бывшим форвардом московского «Динамо» Кевином Кураньи. Сейчас игрок находится на сборе команды в Турции.Кураньи может перейти в брестское «Динамо»Бывший форвард московского «Динамо» Кевин Кураньи может перейти в «Динамо» из Бреста. Сейчас он тренируется вместе с командой.«Ювентус» согласился продать Эрнанеса в Китай за 10 млн евро«Ювентус» принял предложение клуба китайской суперлиги «Хэбэй Чайна Форчун» по поводу трансфера полузащитника Эрнанеса, сообщает sport.ilmessaggero.it.Бывший хавбек «Зенита» Хусти стал игроком китайского клуба «Чанчунь Ятай»Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Венгрии 33-летний Саболч Хусти будет играть в чемпионате Китая за клуб «Чанчунь Ятай».Хусти подпишет контракт с китайским клубомБывший полузащитник «Зенита» и сборной Венгрии 33-летний Саболч Хусти будет играть в чемпионате Китая за клуб «Чанчунь Ятай».Агент: У Шандао есть предложения из Америки и Китая, но он хочет остаться в РоссииАгент защитника «Анжи» Шандао Ролим Кармо сообщил, что футболист хотел бы остаться в России.Игроки «Шанхай Шеньхуа» измазали лицо Тевеса праздничным тортом (видео)Футболисты китайского клуба «Шанхай Шеньхуа» оригинально поздравили аргентинского форварда Карлоса Тевеса с 33-летием.Полузащитник «Ювентуса» Эрнанес продолжит карьеру в КитаеПолузащитник сборной Бразилии и туринского «Ювентуса» Эрнанес может стать игроком китайской суперлиги «Хэбэй Чайна Форчун», сообщает Sohu.Тульский «Арсенал» пополнил защитник сборной Замбии СунзуТульский «Арсенал» подписал арендное соглашение с защитником Стоппила Сунзу.Коста согласовал контракт с китайским клубом с зарплатой в 30 млн евро в годНападающий «Челси» Диего Коста летом покинет лондонский клуб и переберется в Китай, сообщает Cadena Ser.Турану предложили 100 миллионов евро в КитаеПолузащитник «Барселоны» Арда Туран получил предложение из Китая. По данным beIN Sports Turkey, неназванный клуб готов заплатить 30-летнему турку 100 миллионов евро за четыре года контракта.Игало перешел из «Уотфорда» в китайский «Чанчунь Ятай»Нигерийский нападающий покинул «Уотфорд» и стал игроком китайского клуба «Чанчунь Ятай». Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.Кассано отказался ехать в КитайИтальянский нападающий Антонио Кассано, который сейчас без клуба, отверг поступившее ему предложение из Китая.
Главные новости
Биатлон
Александр Логинов: С детства болею за ЦСКА, хотел стать футболистом. Не получилось
Футбол
В матче с «Осасуной» в Модрича бросили зажигалкой
Лыжный спорт
Юстина Ковальчик: Хорошо, что спорт в биатлоне снова будет на первом месте
Теннис
Перед матчем Кубка Федерации США - Германия прозвучал гимн Третьего рейха
Сноуборд
Алена Заварзина выиграла этап Кубка мира в Пхенчхане
MMA
Алдо сразится против Холлоуэя на турнире UFC 212 в Бразилии
Баскетбол
Бывший центровой «Бостона» Фаб Мело скончался в возрасте 26 лет
Футбол
Кевин Кураньи: Китаю сложно отказать, но там тяжело жить
Футбол
Кевин Кураньи: Аджоев или Штоффельсхаус? У каждого свои методы работы
Хоккей
День в истории. Оуэну Нолану - 45!
все новости
Кевин Кураньи
Кевин Кураньивсе новости
Чемпионат Китая по футболу
Чемпионат Китая по футболу