Кевин Кураньи: Китаю сложно отказать, но там тяжело жить

Экс-нападающий «Динамо» Кевин Кураньи рассказал, почему отказался от предложений из Китая.

- Вы говорили, что отвергли несколько предложений. В том числе и из Китая?

- Да.

- Сложно сказать нет большой зарплате?

- Сложно, но слишком долго жил вдалеке от Германии. И сейчас делаю выбор в пользу того, что мне удобнее и ближе. А в Китае огромные города — Шанхай и Пекин — там тяжело жить. Да и культура совершенно другая.

- Но вот Витсель предпочел Китай «Ювентусу». Это сумасшествие или нормальная вещь?

- Это нормально. Игроки принимают те решения, которые им кажутся правильными. Значит, Витселю нужно было заработать денег. Может, у него большая семья, которой нужно помогать? Правда на другой чаше весов европейский гранд и возможность играть в Лиге чемпионов. Но уверен, решение Витселю далось непросто. И выбор игрока завит от многих факторов.