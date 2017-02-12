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В «Реале» уверены, что подпишут Де Хеа или Куртуа

Источник:  Sky SportsКомментарии

В летнее трансферное окно «Реал» приобретет голкипера из английской премьер-лиги, сообщил испанский журналист Гильем Балаге.

При этом по его словам, в «Реале» точно не будет француза Уго Льориса из «Тоттенхэма».

«Давид Де Хеа остается приоритетной целью, однако трансфер Тибо Куртуа выглядит более реальным. Он второй в списке кандидатов. В «Реале» уверены, что подпишут или Куртуа, или Де Хеа», – приводит Sky Sports слова Балаге.

Напомним, второй сезон подряд основным голкипером «Реала» остается костариканец Кейлор Навас. В последний день летнего трансферного окна 2015 года «Реал» и «Манчестер Юнайтед» договорились об обмене Наваса на Де Хеа, но не успели оформить документы.

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