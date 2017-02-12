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Бывший центровой «Бостона» Фаб Мело скончался в возрасте 26 лет

Источник:  ESPNКомментарии

Бывший центровой «Бостон Селтикс» Фаб Мело умер в минувшую субботу в Бразилии. Ему было всего 26 лет.

По неофициальным данным, причиной смерти игрока стал сердечный приступ.

Мело отыграл два сезона за команду университет Сиракьюс и в 2012 году был признан лучшим защищающимся игроком конференции «Биг Ист», набирая 7,8 очка, 5,8 подбора и 2,9 блок-шота в среднем за матч.

На драфте 2012 года он был выбран «Бостон Селтикс» под общим 22-м номером. Проведя большую часть своего дебютного сезона в D-лиге, Мело был обменен в «Мемфис» и затем отчислен из команды. В 2013 году он подписал контракт с «Далласом», но не сыграл за команду в НБА ни одного матча. В последнее время баскетболист играл на родине, в Бразилии.


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