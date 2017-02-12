В Токио стартовал чемпионат Японии по самбо на Кубок президента России

Чемпион Японии по самбо на Кубок президента России Владимира Путина начался в воскресенье в Токио.

Ежегодно в турнире принимают участие более 100 спортсменов, а победители получат право выступить в марте на Кубке мира в Москве и в ноябре – на чемпионате мира в Сочи.

«Мы продолжим работать для того, чтобы этот вид спорта развивался в нашей стране», – приводит ТАСС слова вице-президента Федерации самбо Японии и члена исполнительного комитета Международной федерации самбо Нобуюки Асаи.

Нынешний турнир является 43-м чемпионатом Японии и пятым на Кубок президента РФ.