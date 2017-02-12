Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Футбол  Бёрнли- : -Челси
Хоккей  Швеция- : -Финляндия
Хоккей  Россия- : -Чехия
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Футбол  Атлетико- : -Сельта
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Алена Заварзина выиграла этап Кубка мира в Пхенчхане

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская сноубордистка Алена Заварзина стала победительницей этапа Кубка мира в южнокорейском Пхенчхане в параллельном гигантском слаломе.

В финальном заезде она опередила представительницу Швейцарии Патрицию Куммер. Третье место заняла еще одна швейцарка Жюли Цогг.

Напомним, в 2018 году на этом склоне пройдет олимпийский турнир сноубордистов.

Сноуборд. Этап Кубка мира. Пхенчхан, Южная Корея

Мужчины. Параллельный гигантский слалом
1. Андреас Проммеггер (Австрия).
2. Себастьян Кислингер (Австрия).
3. Аарон Марч (Италия)…
6. Дмитрий Сарсембаев (Россия)…
11. Вик Вайлд (Россия)…
26. Константин Шипилов (Россия)…
29. Константин Котов (Россия).
30. Валерий Колегов (Россия)…
38. Максим Рогозин (Россия).

Женщины. Параллельный гигантский слалом
1. Алёна Заварзина (Россия).
2. Патриция Куммер (Швейцария).
3. Юлия Цогг (Швейцария)…
6. Екатерина Тудегешева (Россия)…
13. Екатерина Хатомченкова (Россия)…
17. Наталья Соболева (Россия)…
19. Елизавета Салихова (Россия)…
32. Мидена Быкова (Россия).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Юсков, Елистратов, Заварзина. За кого болеть на выходных?Юсков, Елистратов, Заварзина. За кого болеть на выходных?«Советский спорт» составил гид – за кем следить и на кого надеяться в ближайшие три дня.Все золото Пхенчхана! Как россияне выступили в столице Игр-2018Все золото Пхенчхана! Как россияне выступили в столице Игр-2018Три победы на этапе Кубка мира по лыжным гонкам и все медали россиян на главных стартах этого уик-энда – в обзоре зимних видов.Заварзина победила в параллельном слаломе на этапе Кубка мира по сноубордуНа этапе Кубка мира по сноуборду в Банско (Болгария) состоялись соревнования по параллельному гигантскому слалому. У женщин победу одержала россиянка Алена Заварзина.Заварзина заняла пятое место на Кубке мира по сноубордуНа этапе Кубка мира по сноуборду в Банско (Болгария) состоялись соревнования по параллельному гигантскому слалому. Российские спортсмены не вошли в число призеров.Станут ли сани золотыми? Анонс событий в зимних видах спортаСтанут ли сани золотыми? Анонс событий в зимних видах спортаЧемпионат планеты по санному спорту и россыпь этапов Кубка мира в других видах. Где и за что будут бороться россияне в предстоящий уик-энд?Дерби «Спартак» – ЦСКА и ЧЕ по фигурному катанию. Главные события неделиДерби «Спартак» – ЦСКА и ЧЕ по фигурному катанию. Главные события недели«Советский спорт» анонсирует главные спортивные события, которые состоятся на этой неделе.Этап Кубка мира по сноуборду может пройти в Казани в 2018 годуГлава Федерации сноуборда России Денис Тихомиров сообщил, что вопрос о проведении в Казани в 2018 году этапа Кубка мира по сноуборду будет подниматься на весенней сессии Международной федерации лыжного спорта (FIS).Вик Уайлд: Удивлен, почему такое внимание к футболу в вашей странеДвукратный олимпийский чемпион по сноуборду россиянин Вик Уайлд удивлен огромному вниманию к футболу в России.Шипилов и Тудегешева заняли восьмое место в параллельном слаломе на Кубке мираНа этапе Кубка мира по сноуборду в Бад Гаштайне (Австрия) прошли соревнования по параллельному слалому. Российские спортсмены не вошли в число призеров.Рекорд Устюгова и взлет Хадарина. Чем запомнится минувший уик-эндРекорд Устюгова и взлет Хадарина. Чем запомнится минувший уик-эндОбзор главных событий в зимних видах спорта за последнюю неделю – в материале «Советского спорта».Влад Хадарин победил на этапе Кубка мира по сноуборду в МосквеНа проходящем в Москве этапе Кубка мира российский сноубордист Влад Хадарин победил в дисциплине «биг-эйр».FIS отменила этап Кубка мира в КазаниМеждународная федерация лыжного спорта (FIS) объявила об отмене этапа Кубка мира по сноуборду в Казани.Денис Тихомиров: Мировые лидеры биг-эйра не будут бойкотировать этап Кубка мира в МосквеПрезидент Федерации сноуборда России (ФСР) и главный тренер сборной России Денис Тихомиров рассказал о ситуации с проведением этапа Кубка мира по сноуборду в Москве. Он уверен, что бойкота от иностранных спортсменов не будет.Все золото Америки! Как Репилов победил в Парк-Сити, а Третьяков – в Лэйк-ПлэсидВсе золото Америки! Как Репилов победил в Парк-Сити, а Третьяков – в Лэйк-ПлэсидКакие медали – не считая биатлонных – завоевали россияне на этапах Кубка мира по зимним видам спорта за минувший уик-энд.Пауль заняла восьмое место в борд-кроссе на Кубке мира, победила австралийка БрокхоффНа этапе Кубка мира по сноуборду в Монтафоне (Австрия) состоялись соревнования в борд-кроссе. Россияне не сумели попасть в число призеров.Заварзина завоевала бронзу на этапе КМ по параллельному гигантскому слаломуоссийская сноубордистка Алена Заварзина завоевала бронзу на этапе Кубка мира в соревнованиях по параллельному гигантскому слалому.Денис Тихомиров: Конечно, я переживаю за Вика УайлдаПрезидент Федерации сноуборда России (ФСР) Денис Тихомиров поделился мнением о публикации второй части доклада Ричарда Макларена.Денис Тихомиров: Этап Кубка мира по сноуборду в Казани отменен, надеемся провести его в России, несмотря на санкции МОКПрезидент Федерации сноуборда России (ФСР) Денис Тихомиров рассказал об переносе этапа Кубка мира по сноуборд-кроссу и параллельному гигантскому слалому в 2017 году, который должен был пройти в Казани. Также он выразил надежду, что санкции МОК не помешают провести этап в другом регионе России.Денис Тихомиров: После Олимпиады в Сочи в сноуборде затянули поясаДенис Тихомиров: После Олимпиады в Сочи в сноуборде затянули поясаПрезидент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров – о мельдонии, о спаде Вика Уайлда и возвращении слалома в олимпийскую программу.Заварзина завоевала золото в параллельном слаломе на этапе Кубка мираБронзовый призер Олимпийских игр в Сочи Алена Заварзина одержала первую победу в сезоне.
Главные новости
Биатлон
Александр Логинов: С детства болею за ЦСКА, хотел стать футболистом. Не получилось
Футбол
В матче с «Осасуной» в Модрича бросили зажигалкой
Лыжный спорт
Юстина Ковальчик: Хорошо, что спорт в биатлоне снова будет на первом месте
Теннис
Перед матчем Кубка Федерации США - Германия прозвучал гимн Третьего рейха
Сноуборд
Алена Заварзина выиграла этап Кубка мира в Пхенчхане
MMA
Алдо сразится против Холлоуэя на турнире UFC 212 в Бразилии
Баскетбол
Бывший центровой «Бостона» Фаб Мело скончался в возрасте 26 лет
Футбол
Кевин Кураньи: Китаю сложно отказать, но там тяжело жить
Футбол
Кевин Кураньи: Аджоев или Штоффельсхаус? У каждого свои методы работы
Хоккей
День в истории. Оуэну Нолану - 45!
все новости
Вик Уайлд
Вик Уайлдвсе новости
Алена Заварзина
Алена Заварзинавсе новости
Кубок мира по сноуборду
Кубок мира по сноуборду