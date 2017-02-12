Алена Заварзина выиграла этап Кубка мира в Пхенчхане
Российская сноубордистка Алена Заварзина стала победительницей этапа Кубка мира в южнокорейском Пхенчхане в параллельном гигантском слаломе.
В финальном заезде она опередила представительницу Швейцарии Патрицию Куммер. Третье место заняла еще одна швейцарка Жюли Цогг.
Напомним, в 2018 году на этом склоне пройдет олимпийский турнир сноубордистов.
Сноуборд. Этап Кубка мира. Пхенчхан, Южная Корея
Мужчины. Параллельный гигантский слалом
1. Андреас Проммеггер (Австрия).
2. Себастьян Кислингер (Австрия).
3. Аарон Марч (Италия)…
6. Дмитрий Сарсембаев (Россия)…
11. Вик Вайлд (Россия)…
26. Константин Шипилов (Россия)…
29. Константин Котов (Россия).
30. Валерий Колегов (Россия)…
38. Максим Рогозин (Россия).
Женщины. Параллельный гигантский слалом
1. Алёна Заварзина (Россия).
2. Патриция Куммер (Швейцария).
3. Юлия Цогг (Швейцария)…
6. Екатерина Тудегешева (Россия)…
13. Екатерина Хатомченкова (Россия)…
17. Наталья Соболева (Россия)…
19. Елизавета Салихова (Россия)…
32. Мидена Быкова (Россия).