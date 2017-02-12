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Перед матчем Кубка Федерации США - Германия прозвучал гимн Третьего рейха

Источник:  Лента.РуКомментарии

Перед началом первой встречи четвертьфинального матча Кубка Федерации между сборными США и Германии был исполнен вариант немецкого гимна, который использовался во времена Третьего рейха.

Отдельные строфы «Песни немцев», исполненные перед началом игры, были запрещены в 1945 году.

- Это верх невежества. Никогда в жизни я не испытывала такого проявления неуважения к себе, не говоря уже о Кубке Федерации, в котором я играю уже 13 лет. Это худшее, что когда-либо со мной происходило, - заявила немецкая теннисистка Андреа Петкович.

- Это настоящий скандал! Такая ошибка непростительна и унизительна. Я могла бы заплакать, потому что исполнение гимна страны в Кубке Федерации — это священный момент, - приводит слова капитана сборной Германии Барбары Риттнер Deutsche Welle. 

Впоследствии Ассоциация тенниса США принесла немкам извинения, сообщает «Лента.ру».


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