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Владислав Радимов: Игроки «Зенита-2» должны понимать, что в РФПЛ наказывают за любые ошибки

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился впечатлениями от матча Кубка ФНЛ против «Урала» (1:3).

– Детали в футболе решают многое. Если в большом количестве эпизодов мы сыграли строго и хорошо, то в обороне мы упустили некоторые мелочи из виду, и за это сразу наказывают. Если ребята хотят переходить на уровень премьер-лиги, они должны понимать, что там наказывают за любые ошибки. Доволен ли действиями команды в атаке? Нет, хочется большего. Но мы понимаем, что игру в атаке построить гораздо сложнее. И для этого надо тренироваться вместе.

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Задач на турнир сразу несколько. Повторюсь, мы в первый раз собрались вместе, поэтому должны наиграть какие-то связи, потренироваться. Задача команды – в каждой игре стремиться к положительному результату. Так что расстраивает, что мы уступили сегодня. И неважно, кому, - приводит слова Радимова официальный сайт «Зенита».

Напомним, матч первого тура группового этапа Кубка ФНЛ между «Зенитом-2» и «Уралом» завершился победой екатеринбургского клуба со счетом 3:1.

На гол полузащитника сине-бело-голубых Даниила Лесового (15-я минута) уральцы ответили мячами Александра Павленко (28-я) и Артема Юсупова, который сделал дубль (41-я и 80-я).

Команды на групповом этапе выступают в группе B. В другом матче квартета «Енисей» одержал победу над «Спартаком» из Нальчика (2:0). В следующем туре «Зенит-2» сыграет со «Спартаком», а «Енисей» встретится с «Уралом». Матчи состоятся 14 февраля.

Шестой розыгрыш Кубка ФНЛ проходит на Кипре с 11 по 24 февраля. В 2016 году победителем турнира стал «Газовик», который в сезоне 2016/2017 выступает в РФПЛ под названием «Оренбург».

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