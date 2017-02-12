Юстина Ковальчик: Хорошо, что спорт в биатлоне снова будет на первом месте
Двукратная олимпийская чемпионка Юстина Ковальчик прокомментировала символическое примирение Мартена Фуркада и Антона Шипулина на чемпионате мира по биатлону.
«Так будет гораздо интереснее... Здорово, что спорт снова будет на первом плане», - написала Ковальчик в своем твиттере.
A zapowiadało się tak interesująco...😉 A poważnie, to super, że sportowe emocje znow będą najważniejsze👏👌 #biathlon #hochfilzen2017 pic.twitter.com/4GYSzij4Z4— Justyna Kowalczyk (@JuiceKowalczyk) 12 февраля 2017 г.
Напомним, Мартен Фуркад в субботу стал третьим в спринтерской гонке на чемпионате мира, а Антон Шипулин занял только 21-е место.
Сегодня в Хохфильцене состоятся мужская и женская гонки преследования.
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