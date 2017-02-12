Юстина Ковальчик: Хорошо, что спорт в биатлоне снова будет на первом месте

Двукратная олимпийская чемпионка Юстина Ковальчик прокомментировала символическое примирение Мартена Фуркада и Антона Шипулина на чемпионате мира по биатлону.

«Так будет гораздо интереснее... Здорово, что спорт снова будет на первом плане», - написала Ковальчик в своем твиттере.

Напомним, Мартен Фуркад в субботу стал третьим в спринтерской гонке на чемпионате мира, а Антон Шипулин занял только 21-е место.

Сегодня в Хохфильцене состоятся мужская и женская гонки преследования.

