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Юстина Ковальчик: Хорошо, что спорт в биатлоне снова будет на первом месте

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратная олимпийская чемпионка Юстина Ковальчик прокомментировала символическое примирение Мартена Фуркада и Антона Шипулина на чемпионате мира по биатлону. 

«Так будет гораздо интереснее... Здорово, что спорт снова будет на первом плане», - написала Ковальчик в своем твиттере.

Напомним, Мартен Фуркад в субботу стал третьим в спринтерской гонке на чемпионате мира, а Антон Шипулин занял только 21-е место.

Сегодня в Хохфильцене состоятся мужская и женская гонки преследования.

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