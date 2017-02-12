В матче с «Осасуной» в Модрича бросили зажигалкой
Болельщики «Осасуны»
бросили зажигалку в полузащитника «Реала» Луку Модрича в матче команд в 22-м
туре примеры на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне.
Когда игроки «Реала» поздравляли полузащитника Иско со вторым голом, благодаря которому команда повела в счете 2:1, в них с трибун прилетела зажигалка, попавшая в голову Модричу. Партнер хорвата Хамес Родригес тут же подобрал ее и продемонстрировал окружающим.
Gif | Modric hit in the head by an object [gfsports tumblr] pic.twitter.com/Uqg9clpwzx— Real Madrid Edition (@RMEdition) 12 февраля 2017 г.
Модрич смог продолжить матч и остался на поле до конца игры. На последней минуте второго тайма форвард Лукас Васкес забил третий гол в ворота хозяев, установив окончательный счет матча (3:1).
«Реал» продолжает лидировать в примере, опережая «Барселону» на одно очко и имея две игры в запасе.
Матч
Голы
Роналду 24 (0:1). Леон 33 (1:1). Иско 62 (1:2). Васкес 90 (1:3).
Состав
Осасуна: Сиригу, Вуядинович, Ойер, Фуэнтес (Клерк, 53), Боннин (Гарсия Д., 15), Ромеро, Чосич, Тьенса (Лоэ, 61), Беренгер, Леон, Ривьер
Реал: Навас, Данило (Родригес, 57), Марсело, Начо, Варан, Рамос, Каземиро, Модрич, Иско (Ковачич, 88), Бензема (Васкес, 72), Роналду
Предупреждения:
Фуэнтес, 10; Тьенса, 37; Чосич, 90 - Модрич, 28; Родригес, 61
Судья:
Иглесиас Вильянуэва (Испания)
Место и дата
11 февраля 22:45, Эль Садар, Онлайн-трансляция