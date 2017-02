В матче с «Осасуной» в Модрича бросили зажигалкой

Болельщики «Осасуны» бросили зажигалку в полузащитника «Реала» Луку Модрича в матче команд в 22-м туре примеры на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне.

Когда игроки «Реала» поздравляли полузащитника Иско со вторым голом, благодаря которому команда повела в счете 2:1, в них с трибун прилетела зажигалка, попавшая в голову Модричу. Партнер хорвата Хамес Родригес тут же подобрал ее и продемонстрировал окружающим.

Gif | Modric hit in the head by an object [gfsports tumblr] pic.twitter.com/Uqg9clpwzx