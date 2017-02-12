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В матче с «Осасуной» в Модрича бросили зажигалкой

Источник:  MarcaКомментарии

Болельщики «Осасуны» бросили зажигалку в полузащитника «Реала» Луку Модрича в матче команд в 22-м туре примеры на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне.

Когда игроки «Реала» поздравляли полузащитника Иско со вторым голом, благодаря которому команда повела в счете 2:1, в них с трибун прилетела зажигалка, попавшая в голову Модричу. Партнер хорвата Хамес Родригес тут же подобрал ее и продемонстрировал окружающим.

Модрич смог продолжить матч и остался на поле до конца игры. На последней минуте второго тайма форвард Лукас Васкес забил третий гол в ворота хозяев, установив окончательный счет матча (3:1).

«Реал» продолжает лидировать в примере, опережая «Барселону» на одно очко и имея две игры в запасе.

Матч

Осасуна - Реал - 1:3 (1:1)

Голы

Роналду 24 (0:1). Леон 33 (1:1). Иско 62 (1:2). Васкес 90 (1:3).

Состав

Осасуна: Сиригу, Вуядинович, Ойер, Фуэнтес (Клерк, 53), Боннин (Гарсия Д., 15), Ромеро, Чосич, Тьенса (Лоэ, 61), Беренгер, Леон, Ривьер

Реал: Навас, Данило (Родригес, 57), Марсело, Начо, Варан, Рамос, Каземиро, Модрич, Иско (Ковачич, 88), Бензема (Васкес, 72), Роналду

Предупреждения:

Фуэнтес, 10; Тьенса, 37; Чосич, 90 - Модрич, 28; Родригес, 61

Судья:

Иглесиас Вильянуэва (Испания)

Место и дата

11 февраля 22:45, Эль Садар, Онлайн-трансляция

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