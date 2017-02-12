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Александр Логинов: С детства болею за ЦСКА, хотел стать футболистом. Не получилось

Источник:  АСН «Тюменская Арена»Комментарии

Российский биатлонист Александр Логинов рассказал о своих симпатиях в спорте и литературе.

- Люблю читать, смотреть фильмы. Интересное что-то в интернете посмотреть. Конечно же, с родственниками и друзьями пообщаться. Из книг люблю новую классику. Эрнест Хемингуэй, Эрих Мария Ремарк. Знаю много людей моего поколения, которые любят этих авторов. Сейчас, к сожалению, времени для чтения не так много. Хотелось бы находить его.

Я люблю футбол. Последний месяц у меня не было возможности смотреть качественные трансляции, поэтому когда приехал на чемпионат мира в Австрию, первым делом включил матч «Баварии» в немецкой Бундеслиге. С самого детства болею за ЦСКА. Пробовал стать футболистом, но не получилось. Меня всегда увлекал лыжный спорт и биатлон, но с футболом я не расстаюсь. В Саратове играю за любительскую команду 8х8 «Родина». Как приезжаю домой, сразу бегу на тренировки, - рассказал Логинов.

Напомним, на чемпионате мира-2017 в Хохфильцене Александр Логинов, ранее отбывший двухлетнюю дисквалификацию за применении эритропоэтина, завоевал бронзовую медаль в смешанной эстафете. 

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