Свендсен пропустит гонку преследования на чемпионате мира

читайте также

Ирина Старых: Как я обогнала Макарайнен? Просто неслась! Россиянка Ирина Старых, рассказала, как ей удалось обогнать Кайсу Макарайнен и других лидеров в борьбе за 4-е место в гонке преследования на чемпионате мира.

Дальмайер завоевала медаль в 8-й гонке чемпионатов мира подряд Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер продолжила свою медальную серию на чемпионатах мира по биатлону.

Без 20 секунд подиум. Ирина Старых стала четвертой в гонке преследования Ирина Старых стала четвертой в гонке преследования после 24-го места в спринте.

Дальмайер выиграла пасьют на чемпионате мира, Домрачева - вторая, Старых - четвертая Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер стала победительницей гонки преследования на чемпионате мира по биатлону.

ЧМ. Гонка преследования. Женщины. Онлайн Сегодня, 12 февраля в рамках чемпионата мира по биатлону в австрийском Хохфильцене у женщин пройдет гонка преследования.

Александр Логинов: С детства болею за ЦСКА, хотел стать футболистом. Не получилось Российский биатлонист Александр Логинов рассказал о своих симпатиях в спорте и литературе.

Юстина Ковальчик: Хорошо, что спорт в биатлоне снова будет на первом месте Двукратная олимпийская чемпионка Юстина Ковальчик прокомментировала символическое примирение Мартена Фуркада и Антона Шипулина на чемпионате мира по биатлону.

ЧМ. Гонка преследования. Мужчины. Начало текстовой трансляции в 17:00 (мск) Сегодня, 12 февраля в рамках чемпионата мира по биатлону в австрийском Хохфильцене у мужчин пройдет гонка преследования.

Мартен Фуркад: Два промаха – слишком много, чтобы быть довольным собой Французский биатлонист Мартен Фуркад подвел итоги спринта на чемпионате мира в Хохфильцене, по итогам которого он выиграл бронзу.

Фургадство? Немного об этике В своей колонке главного редактора Николай Яременко возвращается к теме, которая два дня не покидала ленты информагенств.

Мужская гонка преследования на чемпионате мира по биатлону перенесена на 15 минут Гонка преследования на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) начнется позже, чем планировалось ранее. Об этом сообщает официальный твиттер турнира.

Фуркад разместил на своей странице Вконтакте фотографию рукопожатия с Шипулиным Французский биатлонист Мартен Фуркад на своей странице Вконтакте разместил новую фотографию. На ней запечатлено рукопожатие с его российским коллегой Антоном Шипулиным.

Йоханнес Бе: Обидно так растерять свои шансы на победу Норвежский биатлонист Йоханнес Бе поделился впечатлениями после спринта на чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия). Напомним, что он занял второе место.

Бенедикт Долль: Этот спринт – моя лучшая гонка в сезоне Немецкий биатлонист Бенедикт Долль поделился впечатлениями после спринта на чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия). Напомним, что он занял первое место.

Евгений Гараничев: Даже не понял, почему промахнулся Российский биатлонист Евгений Гараничев поделился впечатлениями после спринта на чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия). Напомним, что он занял десятое место.

Мартен Фуркад: Жду, что российские биатлонисты пригласят меня выпить водки Французский биатлонист Мартен Фуркад сказал, что последние разногласия не повлияют на его хорошие отношения с Антоном Шипулиным. Также он отметил, что ждет приглашения выпить водки с российскими коллегами.

Антон Бабиков: Ошибки в стрельбе объяснить очень трудно Российский биатлонист Антон Бабиков поделился впечатлениями после спринта на чемпионат мира в Хохфильцене (Австрия). Напомним, что он занял 49-е место.

Антон Шипулин: Мы с Фуркадом не пришли к одному мнению, но конфликт исчерпан После мужского спринта Антон Шипулин дал интервью российским журналистам.

Рикко Гросс: Я рад, что Шипулин и Фуркад успокоились и помирились Старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс прокомментировал итоги мужского спринта, который состоялся на чемпионате мира в Хохфильцене, а также конфликтную ситуацию между Мартеном Фуркадом и Антоном Шипулиным.