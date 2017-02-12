Свендсен пропустит гонку преследования на чемпионате мира
Четырехкратный олимпийский чемпион Эмил Хегле Свендсен пропустит гонку преследования на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене.
- Свенсен чувствует, что находится в хорошей форме, но с учетом оставшейся программы чемпионата мира для него лучше будет готовиться к индивидуальной гонке на 20 км, – говорится в сообщении Союза биатлонистов Норвегии.
Напомним, в субботнем спринте Свендсен занял только 36-е место.
Гонка преследования начнется сегодня в 17:00 по московскому времени.
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