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ЦСКА рассматривает кандидатуру бразильца Клайсона

Источник:  Р-СпортКомментарии

Полузащитник «Понте Преты» Клайсон может продолжить карьеру в ЦСКА, об этом сообщил представитель игрока Ролим Кармо.

«Я предложил Клайсона ЦСКА, сейчас они знакомятся с ним, рассматривают кандидатуру, а дальше уже будет принято решение о приглашении его на сборы или дальнейших действиях со стороны клуба», – приводит «Р-Спорт» слоа Кармо.

Крайний атакующий полузащитник, которому в марте исполнится 22 года, провел в 2016 году 32 матча за «Понте Прету» и забил три гола.

Добавим, что команда Клайсона заняла восьмое место в высшей лиги Бразилии.

Контракт игрока с «Понте Претой» рассчитан до 31 декабря 2019 года. По версии Transfermarkt.com, трансферная стоимость Клайсона составляет один миллион евро.

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