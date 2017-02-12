Дальмайер выиграла пасьют на чемпионате мира, Домрачева - вторая, Старых - четвертая

Лаура Дальмайер Источник: Reuters

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер стала победительницей гонки преследования на чемпионате мира по биатлону.

23-летняя Дальмайер, ушедшая в гонку второй следом за Габриэлой Коукаловой, допустила в стрельбе только одну ошибку - на первом огневом рубеже. На последнем круге она сохранила комфортный отрыв от трехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой, которая стала второй. Тройку призеров замкнула Коукалова, а четвертой стала россиянка Ирина Старых, ранее отбывшая дисквалификацию за применение запрещенного препарата.

Лаура Дальмайер теперь является четырехкратной чемпионкой мира. Ранее она выиграла золото Хохфильцена в смешанной эстафете.

«Советский спорт» провел текстовую трансляцию пасьюта.



Сегодня в 17:00 по московскому времени на старт гонки преследования выйдут мужчины.

Хохфильцен (Австрия)

Чемпионат мира.

Гонка преследования. Женщины. 10 км



1. Лаура Дальмайер (Германия) — 28.02,3 (1 промах).

2. Дарья Домрачева (Беларусь) — +11,6 (0).

3. Габриэла Коукалова (Чехия) — +16,6 (3).

4. Ирина Старых (Россия) — +35,9 (0).

5. Жюстин Браза (Франция) — +36,1 (1).

6. Мари Дорен-Абер (Франция) — +36,3 (3).

7. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — +37,2 (1).

8. Анастасия Меркушина (Украина) — +48,5 (0).

9. Селия Эмони (Франция) — +57,7 (2).

10. Доротея Вирер (Италия) — +1.02,9 (3)…

18. Татьяна Акимова (Россия) — +1.35,4 (3)…

24. Светлана Слепцова (Россия) — +1.50,6 (2)…

39. Ирина Услугина (Россия) — +2.39,8 (4).