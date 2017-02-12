«Динамо СПб» начало выступление в Кубке ФНЛ с поражения от «Мордовии»
В матч первого тура группового этапа Кубка ФНЛ «Динамо СПб»
уступило «Мордовии» со счетом 0:1.
Единственный мяч на 78-й минуте забил Александр
Алхазов.
Команды выступают
в группе С, в другом матче которой сыграют «СКА-Хабаровск» и «Тюмень». В следующем туре «Динамо СПб»
встретится с командой из Тюмени, «Мордовия» сразится с хабаровчанами. Матчи
состоятся 15 февраля.
Напомним, шестой розыгрыш Кубка ФНЛ проходит на Кипре с 11 по 24 февраля. В 2016 году победителем турнира стал «Газовик», который в сезоне 2016/2017 выступает в РФПЛ под названием «Оренбург».
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