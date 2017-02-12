Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Футбол  Бёрнли- : -Челси
Хоккей  Швеция- : -Финляндия
Хоккей  Россия0 : 0Чехия
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Футбол  Атлетико- : -Сельта
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Динамо СПб» начало выступление в Кубке ФНЛ с поражения от «Мордовии»

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В матч первого тура группового этапа Кубка ФНЛ «Динамо СПб» уступило «Мордовии» со счетом 0:1.

Единственный мяч на 78-й минуте забил Александр Алхазов.

Команды выступают в группе С, в другом матче которой сыграют «СКА-Хабаровск» и  «Тюмень». В следующем туре «Динамо СПб» встретится с командой из Тюмени, «Мордовия» сразится с хабаровчанами. Матчи состоятся 15 февраля.

Напомним, шестой розыгрыш Кубка ФНЛ проходит на Кипре с 11 по 24 февраля. В 2016 году победителем турнира стал «Газовик», который в сезоне 2016/2017 выступает в РФПЛ под названием «Оренбург».

На «Спартак» обрушилась стихия. Обзор сборов (видео)

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владислав Радимов: Игроки «Зенита-2» должны понимать, что в РФПЛ наказывают за любые ошибкиГлавный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился впечатлениями от матча Кубка ФНЛ против «Урала» (1:3).«Урал» обыграл «Зенит-2» в Кубке ФНЛМатч первого тура группового этапа Кубка ФНЛ между «Зенитом-2» и «Уралом» завершился победой екатеринбургского клуба со счетом 3:1.«Кубань» уступила «Тамбову» в Кубке ФНЛ«Тамбов» взял верх над «Кубанью» (2:1) в открывшемся сегодня на Кипре Кубке Футбольной национальной лиги.«Шинник» обыграл «Чертаново» в Кубке ФНЛВ матче стартовавшего сегодня на Кипре Кубка Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Шинник» в группе А взял верх над «Чертаново» (1:0).Писарев, Хохлов, Евсеев и еще 4 тренера ПФЛ, которых вы точно знаетеПисарев, Хохлов, Евсеев и еще 4 тренера ПФЛ, которых вы точно знаете«Советский спорт» – о тех, кто не побоялся выбрать сложный тренерский путь: поднять команду с самого дна российского футбола.«Динамо СПб» подписало защитника «Волгаря»Защитник «Волгаря» Игорь Юрганов продолжит карьеру в «Динамо СПб», сообщает официальный сайт петербургского клуба.«Мордовия» в первом контрольном матче встретится с ялтинским «Кызылташем»В среду 8 февраля футболисты «Мордовии» проведут первый контрольный матч зимы. Соперником подопечных Марата Мустафина будет ФК «Кызылташ» (Ялта).И.о. главного тренера «Мордовии»: Игроки не бойкотируют тренировкиИ.о. главного тренера «Мордовии» Марат Мустафин опроверг информацию о том, что игроки команды бойкотируют тренировки на сборе в Крыму.Алексей Порфененко: Игроки «Мордовии» не бойкотируют тренировки, а работают индивидуальноНовый руководитель «Мордовии» Алексей Порфененко опроверг информацию, что футболисты команды отказались тренироваться на сборе в Крыму из-за долгов по зарплате.Футболисты «Мордовии» бойкотируют тренировки на сборе в КрымуФутболисты «Мордовии», находящиеся на сборе в Крыму, бойкотируют тренировки из-за долгов по зарплате.Марат Мустафин назначен исполняющим обязанности главного тренера «Мордовии»Марат Мустафин назначен исполняющим обязанности главного тренера саранской «Мордовии».«Мордовия» рассталась с Черышевым и БибиковымКак стало известно «Советскому спорту», в «Мордовии» произошли кадровые изменения: отправлены в отставку генеральный директор Владимир Бибиков и главный тренер Дмитрий Черышев.Министр спорта Мордовии: С понедельника начинаем расплачиваться с футболистамиМинистр спорта и физической культуры республики Мордовия Владимир Киреев сообщил, что задолженности перед игроками «Мордовии» начнут погашаться со следующей недели.«Мордовия» ушла в себя«Мордовия» ушла в себяВ саранской команде сложилась уникальная даже для российского футбола ситуация: нет ни денег, ни тренировок, ни желания что-то менять.Фибел прибыл на просмотр в «Анжи»Бывший защитник «Мордовии» и «Амкара» Тома Фибел, ныне выступающий за сербскую «Црвену Звезду», может вернуться в РФПЛ, сообщает Sportbox.Министр: «Мордовия» начнет погашать долги перед игроками со следующей неделиМинистр спорта Республики Мордовия Владимир Киреев, сообщил, что финансовая ситуация в «Мордовии» начинает выравниваться.«Енисей» подписал нападающего Саркисова«Енисей» подписал контракт с нападающим Артуром Саркисовым, сообщает официальный твиттер краснояроского клуба.Дмитрий Черышев: Моя отставка? Откуда вы такую информацию берете?Главный тренер «Мордовии» Дмитрий Черышев заявил, что ничего не знает о том, возможна ли его отставка или нет.Игроки «Мордовии» готовы бастоватьГенеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов рассказал о серьезных намерениях игроков саранской «Мордовии», которым несколько месяцев не платят зарплату.«Мордовия» рассталась с нападающим Саркисовым«Мордовия» расторгла контракт с нападающим Артуром Саркисовым по обоюдному согласию сторон, сообщается на официальном сайте клуба.
Главные новости
Хоккей
Россия – Чехия. Онлайн
Биатлон
Ирина Старых: Как я обогнала Макарайнен? Просто неслась!
Биатлон
Дальмайер завоевала медаль в 8-й гонке чемпионатов мира подряд
Футбол
Денис Глушаков: Цымбаларь - один из кумиров российского футбола
Футбол
Агент Лобанцева: Рассматриваем варианты аренды в премьер-лиге и ФНЛ
Хоккей
Самсонов сыграет с Чехией, Светлаков пропускает матч
Биатлон
Дальмайер выиграла пасьют на чемпионате мира, Домрачева - вторая, Старых - четвертая
Футбол
ЦСКА рассматривает кандидатуру бразильца Клайсона
Биатлон
Свендсен пропустит гонку преследования на чемпионате мира
Биатлон
Александр Логинов: С детства болею за ЦСКА, хотел стать футболистом. Не получилось
все новости
Мордовия
Мордовиякалендарьстатистика
Динамо СПб
Динамо СПбкалендарьстатистика
Кубок ФНЛ
Кубок ФНЛ