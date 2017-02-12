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Самсонов сыграет с Чехией, Светлаков пропускает матч

Источник:  ФХРКомментарии

Главный тренер сборной России Олег Знарок определился с составом команды на заключительный матч Шведских хоккейных игр с Чехией.

Впервые за национальную команду сыграет 19-летний голкипер магнитогорского «Металлурга» Илья Самсонов.

Самсонов (Шестеркин)

Береглазов – Любушкин, Голышев – Ткачев – Капризов;

Антипин – Осипов, Шумаков – Шалунов – Санников (К);

Арзамасцев – Яруллин, Кручинин – Окулов – Мамин;

Рыков – Мусин, Федоров – Прохоркин (А) – Карпов.

Добавим, что форвард ЦСКА Сергей Светлаков, получивший травму в матче со Швецией, игру пропускает.

Матч Россия – Чехия пройдет 12 февраля в Гетеборге. Начало – 14:00 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

Россия - Чехия - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

1-й период

Место и дата

12 февраля 14:00, Скандинавиум, Онлайн-трансляция

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