Самсонов сыграет с Чехией, Светлаков пропускает матч
Главный тренер
сборной России Олег Знарок определился с составом команды на заключительный
матч Шведских хоккейных игр с Чехией.
Впервые за национальную команду сыграет 19-летний голкипер магнитогорского «Металлурга» Илья Самсонов.
Самсонов (Шестеркин)
Береглазов – Любушкин, Голышев – Ткачев – Капризов;
Антипин – Осипов, Шумаков – Шалунов – Санников (К);
Арзамасцев – Яруллин, Кручинин – Окулов – Мамин;
Рыков – Мусин, Федоров – Прохоркин (А) – Карпов.
Добавим, что форвард ЦСКА Сергей Светлаков, получивший травму в матче со Швецией, игру пропускает.
Матч Россия – Чехия пройдет 12 февраля в Гетеборге. Начало – 14:00 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Россия - Чехия - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)1-й период
Место и дата
12 февраля 14:00, Скандинавиум, Онлайн-трансляция