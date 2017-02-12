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Агент Лобанцева: Рассматриваем варианты аренды в премьер-лиге и ФНЛ

Источник:  ТАССКомментарии

Представитель голкипера «Локомотива» Мирослава Лобанцева Сергей Пушкин рассказал о вариантах продолжения карьеры 21-летнего вратаря.

«Он продолжает работать с молодежной командой. Сейчас мы рассматриваем несколько вариантов аренды. Речь идет о клубах премьер-лиги и Футбольной национальной лиги», – приводит ТАСС слова Пушкина.

В нынешнем сезоне Лобанцев сыграл четыре матча за молодежную команду «Локомотива» и пропустил десять голов. С 2012 года, когда голкипер дебютировал в составе красно-зеленых при хорватском тренере Славене Биличе, он не провел за основную команду ни одного матча.

В сезоне 2015/2016 голкипер уходил в аренду в «Крылья Советов» и вышел на поле в одном матче премьер-лиги.

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