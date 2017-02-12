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Денис Глушаков: Цымбаларь - один из кумиров российского футбола

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Капитан «Спартака» Денис Глушаков в своем твиттере опубликовал фото с бывшим полузащитником красно-белых Ильей Цымбаларем.

Илья Цымбаларь ушел из жизни 29 декабря 2013 года. Ему было 44 года.

«Спартак» лидирует в турнирной таблице РФПЛ после 17 туров, опережая «Зенит» на 5 очков.

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