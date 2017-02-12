Денис Глушаков: Цымбаларь - один из кумиров российского футбола
Капитан «Спартака» Денис Глушаков в своем твиттере опубликовал фото с бывшим полузащитником красно-белых Ильей Цымбаларем.
Один из кумиров, Российского футбола! Илья Цымбаларь.#архив #Спартак #история#глушаков pic.twitter.com/FKu98dddEP— Denis Glushakov (@DGlushakov8) 12 февраля 2017 г.
Илья Цымбаларь ушел из жизни 29 декабря 2013 года. Ему было 44 года.
«Спартак» лидирует в турнирной таблице РФПЛ после 17 туров, опережая «Зенит» на 5 очков.
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