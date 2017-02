Дальмайер завоевала медаль в 8-й гонке чемпионатов мира подряд

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер продолжила свою медальную серию на чемпионатах мира по биатлону.

Напомним, сегодня 23-летняя Дальмайер стала победительницей гонки преследования в австрийском Хохфильцене.

Таким образом, Лаура завоевала медали различного достоинства во всех трех гонках текущего первенства мира (золото в смешанной эстафете и серебро в спринте), а также в пяти гонках предыдущего чемпионата мира, который проходил в норвежском Холменколлене.

Laura Dahlmeier has now scored medals in every @IBU_WC race she is taken part of last year (5) and this year (3). pic.twitter.com/nPuRhqlJta