Дальмайер завоевала медаль в 8-й гонке чемпионатов мира подряд

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер продолжила свою медальную серию на чемпионатах мира по биатлону.

Напомним, сегодня 23-летняя Дальмайер стала победительницей гонки преследования в австрийском Хохфильцене.

Таким образом, Лаура завоевала медали различного достоинства во всех трех гонках текущего первенства мира (золото в смешанной эстафете и серебро в спринте), а также в пяти гонках предыдущего чемпионата мира, который проходил в норвежском Холменколлене.

Laura Dahlmeier has now scored medals in every @IBU_WC race she is taken part of last year (5) and this year (3). pic.twitter.com/nPuRhqlJta — Biathlon facts&stats (@BiathlonStats) 12 февраля 2017 г.

Также Дальмайер стала первой биатлонисткой с 1998 года, которой удалось защитить титул чемпионки мира в гонке преследования. Тогда это удалось легендарной шведке Магдалене Форсберг.

Laura Dahlmeier became 1st athlete since Magdalena Forsberg in 1998 to successfully defend her @IBU_WC pursuit title. pic.twitter.com/xiKLdqmD8Q — Biathlon facts&stats (@BiathlonStats) 12 февраля 2017 г.

Сегодня в 17:00 по Москве в Австрии стартует мужская гонка преследования.

