Агент: Ари остается в «Краснодаре», интерес из Китая – это неправда

Агент форварда «Краснодара» Ари опроверг информацию о том, что 31-летний бразилец может продолжить карьеру в Китае.

Ранее агентство «Р-Спорт» сообщило о том, что клуб «Хенан Цзяние» начал переговоры с «Краснодаром» о трансфере Ари.

«Это неправда. Ари остается в «Краснодаре», – приводит ТАСС слова агента форварда Оливера Кабреры.

В нынешнем сезоне Ари забил четыре гола и сделал четыре голевые передачи в 11 матчах премьер-лиги. Также на его счету два гола и одна голевая передача в шести матчах Лиги Европы.

Бразилец проводит в «Краснодаре» четвертый сезон. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2019 года.



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