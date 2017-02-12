Ирина Старых: Как я обогнала Макарайнен? Просто неслась!

Россиянка Ирина Старых, рассказала, как ей удалось обогнать Кайсу Макарайнен и других лидеров в борьбе за 4-е место в гонке преследования на чемпионате мира.

- Четвертое место может расстраивать, но я сегодня довольна и счастлива, потому что мне удалось отыграть двадцать мест, я отработала на ноль и на трассе у меня было оптимальное состояние. Не скажу, что было легко, но я могла бороться на равных с сильнейшими. О том, что я могла быть в призах, не думала, просто работала. Каждый рубеж проходил на ноль, понимала, что постепенно приближаюсь к лидерам, тем более что я их уже видела. На финишном круге я встала за Макарайнен, понимала, что нужно продержаться за ней, а потом где-то сделать рывок. На последний подъем мы выходили большой группой. Они не убегали от меня и не отставали. Когда мы пошли на спуск, я увидела, что лыжи у меня катят лучше, чем у Макарайнен, поэтому я получила преимущество, а дальше ничего не оставалось делать, как просто нестись.