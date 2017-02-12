Юсков завоевал серебро чемпионата мира на дистанции 1500 м
Россиянин Денис Юсков завоевал серебрянную медаль на дистанции 1500 м на чемпионате мира по конькобежному спорту, который проходит в Канныне (Южная Корея).
Победу одержал голландец Кьелд Нейс. Третьим стал его соотечественник Свен Крамер.
Конькобежный
спорт
Чемпионат мира на отдельных дистанциях
Каннын, Южная Корея
Мужчины. 1500 м
1. Кьелд Нейс
(Нидерланды) - 1.44,36
2. Денис Юсков (Россия) - 1.44,67
3. Свен Крамер (Нидерланды) - 1.45,50…
12. Сергей Грязцов (Россия) - 1.46,92…
17. Сергей Трофимов (Россия) - 1.47,18.
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