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Юсков завоевал серебро чемпионата мира на дистанции 1500 м

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянин Денис Юсков завоевал серебрянную медаль на дистанции 1500 м на чемпионате мира по конькобежному спорту, который проходит в Канныне (Южная Корея).

Победу одержал голландец Кьелд Нейс. Третьим стал его соотечественник Свен Крамер.

Конькобежный спорт
Чемпионат мира на отдельных дистанциях
Каннын, Южная Корея
Мужчины. 1500 м

1. Кьелд Нейс (Нидерланды) - 1.44,36
2. Денис Юсков (Россия) - 1.44,67
3. Свен Крамер (Нидерланды) - 1.45,50…
12. Сергей Грязцов (Россия) - 1.46,92…
17. Сергей Трофимов (Россия) - 1.47,18.

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