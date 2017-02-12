Ирина Услугина: Сразу после старта меня пачками начали обгонять соперницы
Российская
биатлонистка Ирина Услугина оценила свой результат в гонке преследования на
чемпионате мира в Хохфильцене, по итогам которой она заняла 39-е место.
– Уже на разминке почувствовала, что чувствую себя неважно, – приводит АСН «Тюменская Арена» слова Услугиной. – Сразу после старта меня пачками начали обгонять соперницы. Даже не смогла ни за кого зацепиться. Начала сказываться акклиматизация, я спустилась с высокогорья Риднау. В пасьюте было совсем не мое состояние…
– Почему произошли
ошибки на огневом рубеже?
– Я взяла не свой темп. Ускорилась, чтобы не отпустить далеко соперниц. Пули уходили вверх, не справилась с дыханием.
Напомним, в пятницу в спринте Услугина заняла 15-е место, став лучшей из сборной России.
В среду на чемпионате мира запланирована женская индивидуальная гонка.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки преследования