Доигровщица Кроткова перешла в московское «Динамо»
Доигровщица Наталья Кроткова перешла из краснодарского «Динамо» в одноименный московский клуб.
Ее соглашение с новой командой рассчитано на полтора сезона.
«К тренировкам с командой приступила Наталья Кроткова, которая ранее выступала за Краснодар. Мы надеемся, что Наталья сможет помочь нашей команде и в приеме, и в доигровке», - цитирует главного тренера бело-голубых Юрия Панченко официальный сайт клуба.
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