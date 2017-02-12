Дарья Домрачева: Рассматривала гонку преследования как хорошую тренировку

Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева подвела итоги гонки преследования на чемпионате мира в Хохфильцене, которую она завершила на втором месте.

– Перед стартом не задумывалась о каких-то местах, – приводит АСН «Тюменская Арена» слова Домрачевой. – Все-таки 27-й стартовый номер очень далек от лидеров. Я рассматривала пасьют как хорошую тренировку перед оставшимися гонками чемпионата мира, как работу над ошибками после спринта.

– Настроение у вас самое лучшее…

– По-другому и быть не может! Серебро чемпионата мира в Хохфильцене очень многое значит для меня. Я уверена, что она важна и для всех болельщиков, которые переживают за меня. Спасибо огромное им за веру. Также хочу поблагодарить мою команду, тренеров и представителей сервисной бригадой. Командный дух творит чудеса!

Теперь в карьере 30-летней белорусской биатлонистки четыре серебряные медали чемпионата мира. В 2008 году она стала второй в составе смешанной эстафеты, в 2011 году в Ханты-Мансийске – в масс-старте и в 2012 году в Рупольдинге – в спринте.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки преследования