Защитник «Осасуны» Боннин получил перелом ноги в матче с «Реалом»
Защитник «Осасуны» Тано Боннин получил тяжелую травму в домашнем матче 22-го тура чемпионата Испании с «Реалом» (1:3), который прошел в субботу, сообщается на официальном сайте команды из Памплоны.
В начале встречи 26-летний футболист после столкновения с полузащитником мадридцев Иско покинул поле. Медицинское обследование показало, что Боннин получил перелом малой и большой берцовой кости правой ноги.
Таким образом, Боннин пропустит остаток этого сезона.
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